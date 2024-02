Amor e finanças pessoais. Até que o dinheiro vos separe?

É unânime que o mês de janeiro é o mês mais longo do ano. Felizmente já terminou! É mesmo aquele mês que parece que as contas não param de bater à porta, fruto de dois meses anteriores de gastos com passagem de ano, natal e ainda as promoções da black friday!





Com tanto reboliço de consumo, uma grande maioria dos casais até ficam com taquicardia ao ver o que for gasto nos últimos meses. E depois aquele clássico: "Esta roupa não é nova… Já estava no roupeiro há meses".





Depois chega finalmente o mês de fevereiro, mais curto e com um ar de que não vai custar nada a passar como é mais curto e ainda por cima cheio de corações e flores! Isso mesmo, no mês de fevereiro começam as comemorações que enfeitam as montras das lojas todas.Ainda bem que o leitor só está a ler estas linhas depois dos dias dos namorados, assim não posso ser a culpada por ter repensado o presente de S. Valentin à sua cara metade.Ora pois bem, quero partilhar algumas reflexões sobre um tema necessário mas nada sexy. Finanças pessoais em casal. Principalmente depois da semana mais romântica do ano em que existe um clima de passeio, namoro e paixão estimulado por todo o lado, venho eu falar de um tema que para a grande maioria é motivo de azia.As finanças em casal parece ser um tema para quando está em causa fazer o IRS em conjunto ou separado. Faz-se a simulação para perceber como é que se recebe um reembolso IRS maior. Et voilá… tema encerrado até ao próximo ano!Esta forma de encarar as finanças não podia estar mais errada. As finanças pessoais dentro da vida conjugal, seja união de facto ou casamento, é um tema sério. Afinal são 3 partes que estão envolvidas. Sim, isso mesmo. Cada elemento do casal e a relação em si.O dinheiro é provavelmente a maior causa de discussões entre casais. Quem é que gasta mais? Quem é mais Tio Patinhas? Quem é money nerd? Quem é que nem quer olhar para as contas porque são infindáveis?Pois é… Se por um lado existe discussão porque um gasta mais que outro, também existe discussão porque um quer aproveitar aquele dinheiro que sobrou ao final do mês para por na poupança enquanto o outro quer gastar para aproveitar a vida. Afinal, a vida são dois dias e o Carnaval são três.Ao partilhar a vida com alguém é uma boa prática que este assunto não seja encarado como um problema mas sim como uma parte da solução. Solução para terem a vida que almejam. O dinheiro é uma ferramenta que leva o casal a atingir metas, concretizar sonhos e viver de forma tranquila e equilibrada (ou não).Diz-me a experiência que o problema real das finanças em casal não é a falta de dinheiro mas sim a falta de diálogo sobre o tema dinheiro, sem tabus nem julgamentos.Não considero que exista uma fórmula mágica que sirva para todos os casais, afinal não há duas pessoas iguais, nem realidades financeiras iguais. O que deve haver com certeza é algo que comprometa ambos os elementos do casal com o respeito e verdade para com o outro. Seja em fase de namoro, união de facto ou casamento.Como gerem as despesas do dia a dia? Como é que se faz a gestão do dinheiro?Existe um orçamento familiar feito em conjunto? E os créditos, estão todos em dia? E os impostos? As poupanças existentes são individuais ou são dos dois? Como estão a planear a educação dos filhos? E a reforma? E os objetivos de cada um?Divisão das despesas a 50/50? Divisão proporcional ao ordenado que cada um recebe? Tudo é dos dois? Contas conjuntas ou separadas?Não há uma resposta certa. Depende muito do contexto de cada casal. Desde que exista um acordo honesto dos dois lados está perfeito!A regra principal é assumir que este é um assunto importante e que não vale a pena sofrer de Síndrome de Avestruz e assobiar para o lado sobre este tema.Não sendo o assunto que mais desperte borboletas na barriga para falar com a cara metade, um casal apaixonado que queira mudar esse chip financeiro pode marcar um date com o tema "dinheiro sem tabus", com a condição que existirá comunicação não violenta. Isto é um belo serão a falar objetivos financeiros em que o dinheiro será um aliado. É uma forma de celebração aproveitando a desculpa (perfeita) do dia de São Valentim. E em vez de gastar dinheiro, fala-se sobre ele!Estes dates aparentemente nada românticos, são uma forma de implementar bons hábitos financeiros de viver um degrau abaixo do que se pode e quebrar ciclos de consumismo pela moda da data e eliminar maus hábitos de oferecer presentes fora do padrão de vida ou de recorrer ao o cartão de crédito para pagar algo para impressionar.Não é na separação/divórcio que se fala de dinheiro. É quando a relação está bem…Porquê? Porque o tempo vai passar de qualquer das maneiras. Quanto mais cedo o assunto finanças do casal for gradualmente lapidado mais cedo se chegará uma tranquilidade financeira em que os objetivos pessoais e do casal estão verdadeiramente a ser trabalhados e um momento em que a regra de Ouro é: A gestão do dinheiro nunca deve ficar apenas delegada a uma só pessoa!Afinal todas as relações têm um fim. A separação/ divórcio ou a morte.O que desejo a todas as relações é que não terminem por causa de assuntos financeiros!Acredite em mim. É uma Mais Valia ter este assunto em dia.