Existem hoje, além de outros conflitos armados de menor dimensão, dez guerras ativas no Mundo. Algumas perduram há vários anos e outras são recentes, mas todas elas estão sem fim à vista. Em comum, têm vítimas. Milhares de vítimas. Na sua maioria inocentes, apanhadas no meio de vontades e interesses distintos que não conhecem bem, que não entendem e que não sabem explicar.

Durante a I Guerra Mundial, no mês dezembro de 1914, as tropas alemãs combatiam contra as tropas britânicas e francesas numa pequena cidade da Bélgica. As linhas adversárias eram de tal forma próximas que os soldados se podiam ver e também perceber aquilo que se passava no lado contrário. Não podiam movimentar-se, nem sair das trincheiras. Tornou-se impossível receber mantimentos ou recolher os mortos e feridos.