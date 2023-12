Muitas famílias (ou mulheres) optam por não ter filhos em tal ambiente de incerteza económica em que receiam não dispor, a curto ou médio prazo, de condições para assegurar as necessidades de uma criança.

Portugal, à semelhança de muitos países desenvolvidos e em sintonia com o que se passa no resto da Europa, apresenta um significativo decréscimo na sua taxa de natalidade (sendo até um dos países da EU que regista uma das taxas mais baixas). Esta situação é grave em termos sociais e económicos e constitui um enorme e difícil desafio para o futuro do país.