Razões de uma greve no Ministério Público

Nos próximos dias 25, 26 e 27 de Fevereiro os magistrados do Ministério Público irão fazer greve, o que já não sucedia desde o ano de 2013.

A greve é de protesto e de reivindicação.

Para além da alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público anunciada na Assembleia da República pelos grupos parlamentares do PS e do PSD, há outras circunstâncias igualmente graves que se verificam.

A greve é de protesto porque, entre outros aspectos:

1 - A direcção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público negociou, durante mais de dois anos, a revisão do Estatuto do Ministério Público com o actual Governo do Partido Socialista e sempre nos foi transmitido que o Executivo não pretendia alterar a composição e as competências do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), sendo apoiado em tal posição pelo Partido Socialista. Na única intervenção na Assembleia da República sobre esta matéria, o Grupo Parlamentar do PS tomou uma posição contrária àquela que sempre nos foi comunicada pelo Ministério da Justiça.

2 - Os grupos parlamentares do PS e do PSD anunciaram publicamente na Assembleia da República a intenção de controlo político do Ministério Público e da investigação criminal.

6 - Em momentos históricos anteriores, designadamente no processo de revisão da Lei de Organização do Sistema Judiciário que ocorreu em 2016, os grupos parlamentares do PS e do PSD concertaram-se e aprovaram de surpresa uma proposta que ataca a autonomia dos magistrados do Ministério Público e agora voltaram a seguir o mesmo procedimento. Para além da greve ser de protesto, a mesma também tem um intuito reivindicativo. A direcção do SMMP apresentou mais de 50 propostas de alteração da Proposta de Lei do Governo que visa rever o Estatuto do Ministério Público. Num parecer bastante fundamentado foram apresentadas muitas soluções para melhorar a proposta do Governo. Assim, a direcção do SMMP reivindica entre outros aspectos que se consagre: 1 - uma verdadeira autonomia financeira do Ministério Público, por forma a evitar que esta magistratura esteja sempre de mão estendida a mendigar meios que lhe permitam concluir algumas investigações;



2 - um regime de mobilidade de magistrados igual à magistratura judicial, cumprindo-se assim o princípio do paralelismo das magistraturas e o respeito pelas normas constitucionais;



3 - uma carreira plana que permita uma efectiva progressão na carreira e evite o perpetuar dos "congelamentos".



4 - um efectivo princípio do paralelismo das magistraturas e não uma concepção meramente formal e distorcida deste.



5 - um processo disciplinar justo e equitativo que se encontre de acordo com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.

Se a Proposta de Lei de revisão do Estatuto do Ministério Público é muito imperfeita (razão pela qual sugerimos mais de meia centena de alterações), os sinais que vemos por parte dos grupos parlamentares do PS e do PSD apontam para que o resultado final venha a ser substancialmente pior. Há deputados do PS e do PSD que defendem uma feroz limitação dos direitos dos magistrados e já afirmaram que pretendem que tal ocorra nesta revisão do Estatuto do Ministério Público. Já se sabia que, como forma de retaliação, algumas pessoas tudo farão para atacar os direitos dos procuradores. Este tipo de actuação já é um clássico se conhecermos o que sucedeu noutros países no rescaldo de grandes investigações à corrupção. Muitas vezes os ódios pessoais ou desejo de vingança prevalecem sobre o sentido de Estado, com prejuízo para toda a comunidade. Um estatuto de uma magistratura digno é essencial para aliciar e manter os melhores juristas, sendo certo que no ano passado nem sequer foi possível preencher a totalidade das vagas para novos magistrados do Ministério Público por falta de candidatos com as competências técnicas adequadas. Neste momento, verificamos que há uma concertação entre os grupos parlamentares do PS e do PSD com vista a atacar a autonomia do Ministério Público e os direitos dos seus magistrados, pelo que está completamente em aberto a possibilidade de consagração de um novo paradigma da instituição, desenquadrado dos parâmetros constitucionais e do Conselho da Europa. Ora, a quem é que isso interessa é a pergunta que se impõe? Face à gravidade da situação, será realizada uma Assembleia-Geral do SMMP, no dia 26 de Janeiro, em Lisboa, onde serão deliberadas medidas complementares à greve.

3 - Apesar da Senhora Ministra da Justiça afirmar que a alteração da composição do CSMP é um não assunto, durante mais de um mês diversos comentadores próximos do PS e do PSD defenderam acerrimamente a proposta dos grupos parlamentares já mencionados, inclusivamente vários deputados do grupo parlamentar do PS que integram a comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República.4 - Na Assembleia da República, o grupo parlamentar do PSD defendeu recentemente a necessidade de se limitarem os direitos dos magistrados.5 - Em Outubro, a direcção do SMMP reuniu-se com os grupos parlamentares do PS e do PSD e nenhum destes grupos debateu connosco a alteração da composição do CSMP, optando ambos por apresentar a medida de surpresa.