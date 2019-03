Mais crónicas de António Ventinhas

Os processos judiciais e a falta de prevenção 13-03-2019 "O sistema punitivo é o remédio que muitas vezes chega quando a desgraça já aconteceu. Veja-se, por exemplo, alguns dos processos que envolvem a derrocada financeira de alguns bancos ou a responsabilização criminal pelos grandes incêndios."

A mulher, o Estado Novo e a violência doméstica 06-03-2019 O combate por direitos económicos, sociais e eleitorais iguais para ambos os sexos continua a fazer sentido ainda hoje.

Crise no recrutamento de magistrados 27-02-2019 "Se for alterada a composição do Conselho Superior do Ministério Público, da forma que alguns pretendem, teremos uma investigação criminal controlada politicamente, o que não é desejável."

Perceber a Justiça através do futebol 20-02-2019 Os magistrados do Ministério Público são a favor de todas as medidas eficazes que possam erradicar a violação do segredo de justiça, uma vez que este causa fortes danos reputacionais à instituição, aumenta a pressão sobre os procuradores titulares dos processos e prejudica a investigação.

Violência doméstica: algumas notas 13-02-2019 "Quando se reclama um maior número de magistrados, o objectivo é servir e defender melhor a comunidade e as vítimas e não uma reivindicação corporativa."

A burocracia e o entorpecimento do Estado e do Ministério Público 06-02-2019 Um Estado com um procedimento eficaz na cobrança de impostos consegue angariar mais receitas e adquirir mais material militar, o que lhe permite superiorizar-se aos seus rivais.

A corrupção e o milagre da multiplicação dos tribunais 30-01-2019 "Pelos vistos, há quem queira entre nós seguir o exemplo da Turquia…"

A Jamaica e a CGD 23-01-2019 Há que pensar numa intervenção social integrada para um determinado tipo de localidades, sob pena de estarmos a criar verdadeiros barris de pólvora que um dia irão explodir.

Razões de uma greve no Ministério Público 18-01-2019 "Para além da alteração da composição do Conselho Superior do Ministério Público anunciada na Assembleia da República pelos grupos parlamentares do PS e do PSD, há outras circunstâncias igualmente graves que se verificam."

Precisamos de um novo Salazar? 09-01-2019 "Em Portugal, refere-se frequentemente que há falta de participação política por parte dos cidadãos, mas quando estes intervêm parece que há algumas pessoas que se sentem incomodadas. Só teremos uma democracia forte, se a sociedade civil estiver atenta e participar activamente nos grandes debates nacionais."

A Justiça brasileira e portuguesa 03-01-2019 "Portugal tem a ganhar com uma maior afirmação do Brasil na cena mundial. O aprofundamento da cooperação económica, cultural, técnica, científica e judiciária entre os estados é extremamente benéfica para ambos."

Joana Marques Vidal e o ano de 2018 28-12-2018 Nesta data do calendário é tempo de fazer um balanço relativamente aos factos mais relevantes que ocorreram no ano que está a findar.

A política e o Conselho Superior do Ministério Público 19-12-2018 "Alguém ainda acredita que depois das investigações que visaram pessoas colocadas nos patamares mais elevados da nossa sociedade, o PS e o PSD desperdicem a oportunidade de condicionar, controlar e atacar os magistrados através da alteração do seu estatuto, nesta e noutras questões?"

O combate à corrupção e a politização do Ministério Público 11-12-2018 "Se o Conselho tiver um número de membros nomeados ou escolhidos politicamente, os políticos poderão escolher os directores do DCIAP e dos DIAPs Distritais, departamentos onde se efectua a investigação da criminalidade económico-financeira."

As negociações do Estatuto do Ministério Público 05-12-2018 "A versão do Estatuto do Ministério Público que previsivelmente será aprovada carece de muitos aperfeiçoamentos. Há aspectos muito preocupantes, como por exemplo, a passagem de algumas competências do Conselho Superior do Ministério Público para a esfera do Governo."