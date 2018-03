A governação à vista- 2

Na semana passada alertei para o facto de não existir, para a próxima década, um plano de investimento em infra-estruturas da justiça.

Nesse mesmo artigo chamei a atenção para a política ruinosa de arrendamento de edifícios, contrariando as regras mais elementares de gestão.

Para além da falta de estratégia na gestão do parque judiciário, não se conhece nenhum programa consistente de gestão dos recursos humanos e de sistemas informáticos na área da justiça.

No que diz respeito a estes últimos, existem essencialmente dois grandes programas em funcionamento no sistema judicial.

O SITAF gere a informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais e o Citius gere os dados do Ministério Público e Tribunais Judiciais.

Estes programas não são adequados para satisfazer as necessidades do sistema judicial no médio/longo prazo.

No âmbito do Pacto da Justiça, os representantes das profissões forenses concluíram que deveria começar já a ser construído um sistema informático de raiz para substituir os sistemas existentes no prazo de 5 anos.

Durante esse período, o sistema seria devidamente testado, aperfeiçoado e funcionaria algum tempo em paralelo com o citius. Desta forma seria possível garantir um novo sistema fiável e seguro.

As soluções rápidas e milagrosas normalmente não dão bons resultados.

A grande diferença entre Portugal e outros países mais desenvolvidos radica na falta de perspectiva a médio/longo prazo.

No que concerne aos recursos humanos da justiça não existe uma gestão consistente.

Até agora não se conhece qualquer estudo que perspective a evolução da situação dos magistrados e funcionários judiciais nos próximos 5 anos.

Na minha óptica é extremamente importante saber quantos magistrados e funcionários se irão reformar nos próximos anos para se providenciar, atempadamente, pela sua substituição.

Se um magistrado demora três anos a formar-se é crucial que existam sempre magistrados em número suficiente para substituírem os que saem, mas isso depende de uma planificação adequada.

No que diz respeito aos funcionários judiciais, a classe encontra-se muito envelhecida, fruto da falta de admissão de quadros durante muitos anos, pelo que há que prever o futuro.

Como é possível efectuar uma boa gestão sem se conhecer bem a realidade?

Por último, gostaria de abordar um tema que é determinante para a melhoria da qualidade da justiça, ou seja, a formação.

Os sucessivos Governos demitiram-se da função de formar funcionários judiciais.

O Ministério da Justiça não se pode alhear do que se passa.

Há que criar um centro nacional de formação para funcionários judiciais com acções de formação adequadas, frequentes e obrigatórias, com despesas suportadas pelo Estado.

As entidades privadas estão obrigadas a providenciar formação aos seus empregados, mas isso não sucede com o Estado.

Em alguns países, os centros de formação de funcionários judiciais rivalizam com as escolas das magistraturas em instalações e qualidade formativa, o que não sucede no nosso País.

Quanto à formação de magistrados, se o Ministério da Justiça persistir no modelo que consta na proposta do Estatuto do Ministério Público, irá cometer um erro colossal.

O Ministério da Justiça, a Procuradoria-Geral da República e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público ( SMMP) concordam que os magistrados devem ter uma formação especializada relacionada com a jurisdição onde exercem funções. As soluções defendidas em concreto é que variam.



O SMMP advoga que os magistrados poderiam ter uma formação especializada quando mudam de área. Por exemplo, se alguém exerce funções na investigação criminal e for colocado num Tribunal administrativo deveria ter a possibilidade de beneficiar de um período formativo antes da nova colocação.

Por sua vez, o Ministério da Justiça defende que os cursos de especialização deverão ser prévios aos concursos, o que levará a que muitos magistrados efectuem cursos, mas nunca venham a exercer funções nas áreas de especialização, uma vez que poderão não existir vagas suficientes.