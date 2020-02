Sem memória e sem culpa

Não foi preciso esperar muitos anos para que o nosso Ministério da Saúde fizesse justiça à célebre expressão: "Ir além da troika". Mais de 4.500 enfermeiros pediram à Ordem, em 2019, o certificado de equivalência para exercerem no estrangeiro. Estes números correspondem à maior vaga de sempre de emigração registada em Portugal, superando os tempos em que estávamos sujeitos aos cortes, garrotes e diretrizes da Troika.

Os números dizem aquilo que os responsáveis políticos não querem ver. Ninguém fica na vida onde não se sente valorizado, mal tratado e sem esperança. É este o diagnóstico da actual carreira de enfermagem que o Ministério da Saúde insiste em desvalorizar. Perante este cenário, a resposta tem sido quase sempre a mesma: "Estamos a contratar". Contratar para substituir é camuflar a realidade de falta crónica de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Os números das contratações avançados pelo Ministério da Saúde são uma falácia. Quem entra hoje, sem esperança, sai amanhã sem saudade. Os mais velhos estão cansados. Os mais novos encontram no Reino Unido, Espanha, Suíça e agora Estados Unidos, Arábia Saudita e Dubai, um mundo de oportunidades.

No estrangeiro, os enfermeiros portugueses são considerados quadros diferenciados, dos melhores que há no mundo, têm formação e especialidade pagas, uma carreira com diferenciação salariar, mas, acima de tudo, são reconhecidos e acarinhados. Em Portugal, perante o actual quadro de desmotivação e debandada geral, o Governo não consegue desenhar uma política de recursos humanos para o sector. Em vez disso, aposta na política do faz de conta e joga com os números para criar a ilusão de que está a tentar resolver o problema.

Com esta equipa do Ministério da Saúde aprendemos que perder a geração mais qualificada de sempre não é, apenas, uma consequência dos anos cinzentos da ajuda externa. É uma escolha política enraizada na falta de visão de médio e longo prazo. Amanhã, quando o edifício estiver prestes a ruir, Marta Temido estará longe, num lugar de nomeação qualquer, sem memória e sem culpa, como estão todos aqueles que este País não foi capaz de responsabilizar. Não sei. Não me lembro.