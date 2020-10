A discussão e desinformação em torno dos salários dos enfermeiros continua a marcar a agenda mediática. Começo a ficar cansada que usem a classe para guerras que em nada têm a ver com o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde, a melhoria da qualidade dos cuidados prestados e, ou, o reforço da sua segurança. O ordenado dos enfermeiros portugueses deveria fazer corar de vergonha os responsáveis de hoje e de ontem. Todos, sem excepção.Para que fique claro, de uma vez por todas, cerca de 80% dos enfermeiros portugueses ganha, por mês, 1.205,05 euros brutos. Menos de 1.000 euros líquidos. Para conseguirem algo mais aproximado com a dignidade são obrigados a desdobrarem-se em horas extraordinárias, noites, em claro prejuízo da sua vida pessoal e familiar. Julgava, depois de tudo o que se passou nos últimos meses, que já não seria necessário colocar a nu a vergonha destes números. Enganei-me. Não aprendemos nada com aquilo que nos aconteceu. Temos o próximo Orçamento do Estado à porta. É hora do agora ou nunca. Vamos escolher dar dignidade aos enfermeiros, ou continuamos a acreditar que aguentam tudo o que tiverem de aguentar em nome de um País que os despreza?Os números são indignos, mas há mais. O debate que o País anda a fazer, com anos de atraso, sobre os lares, esquece outra realidade inaceitável: os enfermeiros que ali trabalham ganham, pasme-se, cerca de 800 euros líquidos por mês. É disto que estamos a falar. Portanto, quando se compara o ordenado de um enfermeiro ao de um deputado, seja ele qual for, de que partido for, é deste ponto que partimos: os enfermeiros portugueses são mal pagos. Sim. A verdade é que um deputado ganha 3.634 euros e 80% dos enfermeiros leva para casa um terço. Ninguém me verá a fazer o discurso simplista e demagógico da redução do salário dos deputados, mas não me peçam que me cale perante a injustiça da inevitável comparação.Tentar distorcer a realidade salientando o ordenado de topo da carreira de um enfermeiro, onde demoramos 100 anos a chegar, não é apenas uma injustiça, é imoral. É falhar redondamente na hora de informar com clareza, rigor, bom-senso e, como manda as regras do bom jornalismo, sem causar mal desnecessário. A verdade é que esta pandemia convocou toda a sociedade portuguesa a debater o futuro da Saúde em Portugal. Não é com ruído que chegaremos onde o País merece.Logo no início da Pandemia escrevi aqui: Primeiro a vitória, depois a revolução. Não nos esqueçamos disto.