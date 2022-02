08:00

Há sempre a rua

O Governo tem duas hipóteses: ou mete a cabeça na areia, ou vem, de uma vez por todas, ouvir e valorizar os enfermeiros. Já ninguém aceita o jogo do faz de conta. Passaram seis anos, com dois anos de pandemia pelo meio. Os portugueses conhecem hoje, melhor do que nunca, o dia-a-dia daqueles que estão ao seu lado nos momentos de maior fragilidade.