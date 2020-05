Voltar à vida significa olhar para o outro lado da Covid-19. Estes dois meses de combate representam facturas pesadas ao nível dos cuidados gerais de saúde. Adiaram-se consultas, cirurgias e exames. O medo forçou milhares de portugueses a recusarem cuidados de saúde. É sobre este outro lado da Covid-19 que ainda não sabemos tudo. O que percebemos, e isso parece indiscutível, é que temos de fazer um esforço para combater alguns atrasos e voltar a cuidar das pessoas dentro do tempo clinicamente viável.Se foi preciso reforçar os recursos humanos da Saúde para combater a primeira vaga desta pandemia, é igualmente necessário continuar esse caminho para garantir que o sistema responde às exigências dos doentes que esperam por consultas, exames, cirurgias ou outros cuidados. Os enfermeiros contratados para combater a pandemia devem, sem mais demoras, integrar os quadros de pessoal. Os contratos a prazo não fazem sentido num combate que não tem hora para terminar. É urgente continuar a contratar, até porque o volume de trabalho vai aumentar.Este é o primeiro sinal político que tem de ser dado. Aprendemos, ou não, alguma coisa com este desafio? Percebemos, ou não, que a Saúde deve ser a prioridade máxima de qualquer Democracia? Se sim, chegou a hora de dotar o SNS de todos os meios capazes de combater não só esta pandemia, como de enfrentar os desafios do dia a dia. Quando a manta é curta, tapar a cabeça significa destapar os pés, e isso em saúde paga-se com vidas.Os problemas estruturais do SNS não desapareceram com este vírus. A concentração de meios e esforços numa única batalha não podem comprometer a guerra. Continuamos a precisar de soldados motivados para a linha da frente. Nunca, como agora, foi tão fácil perceber que é imperativo apostar e valorizar as pessoas que cuidam das pessoas. É essa a grande revelação dos novos tempos.