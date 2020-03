Vencer uma doença grave

A jornalista Lucília Galha (à direita) durante a sessão de fotografia com o Tomás e a mãe, Andreia

Cláudio Ramos respondeu a todas as perguntas da SÁBADO durante cerca de 1h45

Os gastos loucos do Estado Não pode perder nesta edição a investigação sobre a máquina gastadora do Governo, autarquias e Presidência da República - carros, jantares e prendas

ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 11 de março de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Começou por ser um trabalho sobre o momento em que se recebe o diagnóstico de uma doença grave mas, logo a partir do primeiro testemunho, da Andreia Dias, 23 anos – diagnosticada há dois com um cancro no estômago já metastizado –, percebemos que seria muito mais do que isso. As 10 pessoas com quem falámos sabem que um momento de má sorte lhes mudou a vida, mas recusaram deixar-se definir pelas doenças. A grande reportagem desta semana (também em formato multimédia para o site) trouxe aos estúdios da SÁBADO gente que não se deixa vencer. Um dos momentos mais enternecedores passou-se com o Tomás, que tem trissomia 21. A mãe estava a falar do momento em que ouviu pela primeira vez o diagnóstico, emocionou-se mas, por coincidência, o Tomás pediu-lhe para ir à casa de banho. "Quero fazer cocó?" E ela riu e tudo desanuviou, até para os jornalistas Lucília Galha e Alexandre Azevedo que fizeram este magnífico trabalho com um nó na garganta.Sexta-feira, 6 de março, já passava das 14h quando Cláudio Ramos chegou aos estúdios da Cofina com a agente e uma assessora da TVI. Trouxe duas camisas para a sessão fotográfica da entrevista, sem lhe pedirmos: uma de ganga, outra branca. Percebe-se que é metódico e que não descura detalhes como o ângulo da cara que o favorece. "Se quiseres fotos de meio corpo, diz-me", pediu ao subeditor Alexandre Azevedo. E acrescentou: "Não me peças para fazer de macaquinho." Antes, no elevador da revista, protegeu-se, colocando a gola da camisola sobre a boca e o nariz. A assessora disse-lhe: "Se alguém tiver de ficar doente que seja eu." O novo Big Brother está para breve e ali joga-se a guerra das tvs. E o futuro de Cláudio.Para aqueles que enchem a boca com acusações de violação disto e aquilo, a recente sentença da juíza Paula Lages, que ilibou a SÁBADO, é o reconhecimento que a revista faz Jornalismo. Seja nas notícias de clubes sob suspeita, seja nos interrogatórios de Ricardo Salgado. A juíza disse o que nos pareceu sempre óbvio: "Mal andaria uma sociedade democrática em que, desconsiderando-se qualquer outro interesse – havendo interesse público e não tendo ficado desprotegidos os interesses que com a proibição se pretende evitar – estaria proibida por si a divulgação/ difusão/ publicação em causa, prejudicando de forma violenta esse interesse superior (o interesse público) que existisse."