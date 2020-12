Para preparar esta edição especial de Natal, a equipa do GPS escolheu a Herdade Freixo do Meio, no Alentejo, como cenário da sessão fotográfica com os sete jovens chefs que não deve perder de vista nos próximos tempos - uma tradição da SÁBADO que já vai no sexto ano consecutivo. E como as coisas difíceis são também as mais saborosas, para fazer as belíssimas fotos que compõem o tema de capa desta edição foi preciso ultrapassar vários imprevistos. O primeiro foi um carro atolado numa berma depois de se desviar para a passagem de um trator. O último um pequeno gato guloso que aproveitou dois minutos de distração do jornalista Markus Almeida para desfazer o imaculado prato de leitão do chef Carlos Teixeira, antes da fotografia final com a mesa de natal completa. Por sorte, o chef tinha levado com ele leitão suficiente para alimentar uma família numerosa e pôde reconstruir o prato. O gato, nunca mais se viu. Já o leitor vai encontrar na revista que tem nas mãos um guia para a festa possível nesta consoada diferente de todas as outras.O líder do Chega garante que vai atingir os seus objetivos políticos. Como tem a certeza? "Ele já me disse", respondeu à editora executiva Maria Henrique Espada e ao jornalista Alexandre R. Malhado enquanto apontava para a figura de Santa Isabel, que decora a sala da sede do Chega onde decorreu a entrevista que pode ler na pág. 62. Quando os repórteres o corrigiram - "ela, não ele" - Ventura tinha a explicação: "Ele, através dela", clarificou de imediato, sem máscara, tal como as cerca de 10 pessoas que estavam na sede do partido, na sala ao lado.Em outubro de 2019, o piloto Filipe Albuquerque decidiu, em colaboração com a Câmara de Coimbra, homenagear a cidade onde nasceu e onde vive com a mulher e as duas filhas (sempre que não anda a viajar pelo mundo para participar em corridas), e para isso circulou com o Ligier JSP217 Gibson por alguns dos pontos emblemáticos de Coimbra, da ponte de Santa Clara às escadas monumentais. Este ano, para celebrar a conquista dos campeonatos europeu e mundial de resistência na categoria LMP2, o piloto, poucos dias depois de ter sido 3º nas 4 Horas de Portimão, levou a sua equipa até Coimbra, para nova filmagem. O vídeo deste ano, que estará disponível em primeira mão no site da SÁBADO esta quarta-feira, 16, mostra Albuquerque a estudar na Biblioteca Joanina e a descobrir, entre 60 mil livros, um pergaminho que lhe revela como vencer em Le Mans. Num intervalo das filmagens, que duraram cerca de 3h30, falou com o editor executivo Carlos Torres sobre os momentos mais marcantes da carreira, que teve 2020 como ponto alto.Boa semana.