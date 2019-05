O passado e o futuro que é. . . hoje

A secção de online da SÁBADO é dirigida pela jornalista Leonor Riso (de blusa rosa)

O subeditor Alexandre Azevedo em pleno trabalho sobre os 15 anos da SÁBADO. O jornalista está na revista desde 2006

O departamento gráfico da revista dirigido pelo editor Nuno Martins Silva (ao fundo à esquerda)

Mourinho A primeira SÁBADO centrou-se no génio do então treinador do FC Porto, que estava prestes a conquistar a Liga dos Campeões. Depois fizemos mais sete capas sobre José Mourinho

Sócrates O político socialista é o recordista absoluto de capas da SÁBADO: 27. Primeiro, era visto como “o santinho”, depois foi o que se viu

Marcelo Esta foi a 24.ª capa da SÁBADO. Antes já tínhamos feito duas outras com Marcelo Rebelo de Sousa. Depois, fizemos mais cinco. Total: 8 capas

Salgado De banqueiro respeitado, temido e poderoso – o mais poderoso – à derrocada foi um trajeto que a SÁBADO acompanhou. Ricardo Salgado fez 17 capas da revista

Em janeiro passado completei 14 anos desde que entrei pela primeira vez na SÁBADO. Na revista escrevi seguramente centenas de textos e ajudei a paginar inúmeros trabalhos. Alimentei com dados um sem-número de infografias, aventurei-me nos teasers em vídeo e preparei no terreno locais para recolha encoberta de imagens (fotos e vídeos). Fiz muitas capas com trabalhos complexos e fui processado largas dezenas de vezes por políticos, banqueiros, empresários, magistrados, polícias, militares, advogados, maçons, médicos e espiões.Nunca perdi um processo, mas se há alguma coisa que aprendi (nos quase 27 anos que já levo de profissão) é que o bom Jornalismo é sempre na sua essência um trabalho individualista, feito a contrarrelógio e muitas vezes em contracorrente. E também que não há obstinação individual que prevaleça sem o apoio da estrutura editorial, sobretudo da direção do órgão de informação – um ADN de independência que a SÁBADO soube garantir ao longo dos anos.A terceira lição é que são sempre os leitores a traçar o destino final de todos os órgãos de informação e não há nenhum media que sobreviva sem uma equipa de profissionais com qualidade e abnegação. Um grupo que vai dos redatores aos repórteres fotográficos, dos designers gráficos aos infográficos, dos revisores aos colaboradores e á nossa secretária de redação, a Catarina. Todos são necessários para a função essencial de contar aos leitores o mundo e a nossa rua. Como temos aqui feito nos últimos 15 anos.Na revista desta semana reservámos 50 páginas para comemorar o aniversário da SÁBADO (aconteceu a 7 de maio). É uma data que nos orgulha a todos e, por isso, resolvemos juntar nesta edição apenas uma ínfima amostra do trabalho feito ao longo dos anos. Optámos por privilegiar a imagem, da fotografia ao grafismo, porque temos a consciência de que publicar uma foto e desenhar uma página de uma revista como a SÁBADO implica sempre um trabalho cuidado e, às vezes, repetido até à exaustão. Trata-se de harmonizar o individual no conjunto. De combinar texto, títulos, subtítulos, palavras-chave, destaques, legendas, ilustrações, infografias.E de utilizar a cor (o branco da página é fundamental) para se criar "aquele" impacto estético e visual. Tendo sempre em conta que somos um produto informativo. Neste campo da imagem, ninguém faz isso tão bem como o subeditor de fotografia Alexandre Azevedo e o editor gráfico Nuno Martins Silva (e a sua equipa formada pelo Daniel, o Tiago, o Martinho, a Marta Luz e a Marta Cristiano e a recém -chegada Ana). Ou o João e o Ricardo, que dão vida a todas as imagens. Ou o Rúben, o homem das infografias. Ou a nossa documentalista Anabela que é a memória viva do arquivo de imagens da SÁBADO.Ao chegar aos 15 anos estamos mais fortes do que nunca também no digital e nunca tivemos tanta audiência como agora. Queremos também aqui marcar a diferença. Claro que perdemos ao longo dos anos jornalistas de eleição (dois deles, o Pedro Jorge Castro e o Ricardo Dias Felner escrevem nesta edição), mas ganhámos outros como o Alexandre, a Margarida, a Leonor, o Barreto, o Camilo, a Carolina, a Cátia, a Mariana, o Pedro, a Catarina, a Filipa e a Juliana. São eles (e os outros muito bons que já cá estavam) que fazem o presente e o futuro da SÁBADO. E como a nossa missão é contar histórias, na edição desta semana não nos limitamos a visitar o passado: temos 14 páginas (revistas, como sempre, pela Manuela) para si com as histórias da vida de luxo dos grandes devedores aos bancos. Boa leitura.