O negócio da saúde privada

É um negócio que cresce à boleia dos problemas no Serviço Nacional de Saúde: a expansão de clínicas e hospitais privados, que abrem por todo o País. E ainda: a procura por modelos com mais de 50 anos; as cirurgias para aumentar o pénis; e uma entrevista com André Pestana, o líder do STOP.

No tema de capa desta semana, os jornalistas Bruno Faria Lopes e Lucília Galha fazem uma radiografia à expansão do setor privado da saúde. Há hospitais e clínicas a abrir em todo o País, e o que antes era apenas uma escolha dos poucos que podiam pagar tornou-se uma opção para milhares de pessoas – muito à boleia do que se passa no Serviço Nacional de Saúde (SNS), incapaz de dar resposta a tudo. Os repórteres falaram com os principais grupos a operar em Portugal, com economistas, com médicos que se desvincularam do SNS (no privado ganham muito mais) e com os utentes que recorrem ao privado por não encontrarem soluções no público.