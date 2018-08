Do Coura à ria Formosa

Como o Algarve não é só praia, esta semana sugerimos-lhe passeios à volta da ria Formosa, do birdwatching às salinas. Fomos ainda até Paredes de Coura, para uma conversa sobre festivais, e estivemos com o zoólogo e escritor Desmond Morris em Oxford.

Numa altura em que o Algarve regista grande enchente (o Verão chegou tarde e muitos portugueses decidiram ir de férias na segunda quinzena de Agosto), apresentamos-lhe sugestões de passeios na zona das rias Formosa e do Alvor, com os melhores sítios onde comer e coisas para fazer em alternativa à praia. Os jornalistas Catarina Moura e Tiago Pais visitaram viveiros de ostras, estufas de halófitas (plantas terrestres que conseguem viver na água salgada) e foram observar as aves da zona, com destaque para as andorinhas-do-mar, as cegonhas-brancas e os maçaricos-galegos. No fim, decidiram fazer um desvio para ir às salinas da Salmarim, em Castro Marim. Apanharam sal com Jorge Raiado, dono da empresa (tem apostado muito no design e na criação de produtos derivados do sal), que no fim explicou que tecnicamente já não fazem parte da ria Formosa, porque estão perto da foz do Guadiana. Pode ler esta e muitas outras histórias nas páginas 36 a 44.



Os Gato e o Titanic do Coura

Para fazer a rubrica Paixões Partilhadas, Sara Capelo e Raquel Wise foram até Paredes de Coura. Poucas horas antes de começar mais uma noite de concertos, falaram com Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, e José Eduardo Martins, ex-deputado do PSD e organizador do festival. Os dois políticos tentam não falhar nenhum. O ministro mete sempre férias nesta altura, para ir às festas da vila, ao festival e também à romaria da Senhora da Agonia, em Viana do Castelo. Divertidos, os dois lembraram um sketch dos Gato Fedorento que se passava em Paredes de Coura. Era sobre o maior naufrágio do mundo, que não foi o do Titanic mas o de um grupo em Coura que ia num barquinho e caiu… Os dois courenses de gema - que como se vê na entrevista são grandes defensores da terra - sabiam de cor o sketch (e descansem os leitores, os náufragos tinham pé). Para ler nas páginas 54 a 58.



Em casa de Desmond Morris

O zoólogo, que escreveu 70 livros e ficou famoso com O Macaco Nu e A Tribo do Futebol, é uma figura das ciências sociais e humanas. Aqueles dois bestsellers mundiais foram agora reeditados no âmbito da colecção Arte e Ciência do Museu da História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, que também recebeu o seu acervo científico. Jorge Reis-Sá, colaborador da SÁBADO, está a preparar um documentário sobre Desmond Morris, com argumento seu e produção da Um Segundo Filmes e aproveitou a ida a Oxford, Inglaterra, para uma primeira conversa (estão planeadas mais duas).



A entrevista decorreu durante o Mundial de futebol, que Morris acompanhou pela TV (a Inglaterra chegou às meias-finais). A conversa desenrolou-se a seguir ao almoço e acordaram que acabaria às 19h, porque a partir dessa hora ele tem de tratar da mulher, Ramona, que está muito debilitada, de cama, com artrite. Para ler nas páginas 30 a 32.