Detox: todas as vantagens – e os riscos que não deve correr

Na série de entrevistas que fez para o trabalho de capa sobre a moda do Detox, a jornalista Maria Espírito Santo percebeu que o tema gera opiniões diferentes, e muitas vezes contrárias – mas, acima de tudo, que provoca sempre opiniões, mesmo que não se saiba muito exactamente do que se está a falar, pelo facto de não existir uma definição universalmente aceite. Percebeu outra coisa: neste mundo de opiniões díspares, a verdade estará algures no centro e é definível numa palavra: o equilíbrio. Até Teresa Alves Barata, fundadora de uma empresa que cria planos detox, admitiu que há um exagero na obsessão pelo saudável. E Pedro Moreira, director da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, sublinhou outro aspecto: nada disto do detox faz sentido se não prestarmos atenção a outros elementos da nossa saúde, a começar pela hidratação e pelo sono (não esqueça: um adulto deve dormir sete a nove horas por noite). Conheça as últimas tendências do detox e confira todos os prós e contras a partir da página 28.

Também assistimos à festa do Festival da Canção, contamos-lhe quem são as vencedoras

Encontro em Manchester: o jornalista Tiago Carrasco com o futebolista Bernardo Silva

No caso da reportagem sobre mudanças de comportamento nos locais de trabalho por causa de assédio, a jornalista Ana Relvas França também deparou com algumas disparidades na definição do que é e não é "assédio". Mas encontrou acima de tudo apreensão nos departamentos de Recursos Humanos ou Relações Públicas sempre que mencionava a palavra. Um advogado explicou-lhe que uma das explicações pode ser o medo de que os trabalhadores falem com a imprensa de casos de assédio moral ou sexual específicos, com custos de imagem e financeiros que podem ser elevados. Também foi complicado encontrar números (a Autoridade para as Condições do Trabalho afirmou não dispor de dados recentes), mas apesar da rede de silêncios e vazios é possível mostrar que não é só nos Estados Unidos que as coisas se movem e os comportamentos mudam. Veja de que forma a partir da página 64.

A entrevista do jornalista Tiago Carrasco ao futebolista Bernardo Silva, em Manchester, necessitou da aprovação prévia do clube, o City, e do pai do jogador, Paulo Silva, que coordena a gestão dos contactos do filho. O repórter acabou por ficar a dormir em casa de Diogo Coelho, editor de imagem do City no departamento de comunicação para a língua portuguesa – isto é revelador da organização do clube, que tem equipas internacionais dedicadas aos conteúdos de cada língua falada pelos jogadores da equipa principal. No caso de Diogo Coelho, ele. acompanha exclusivamente Bernardo Silva e os quatro brasileiros do plantel. Não foi o único pormenor a mostrar organização. Enquanto esperava, Tiago Carrasco cruzou-se com Ferran Soriano, o catalão que tem nas mãos o projecto de tornar o City o maior clube do mundo em cinco anos… O futebolista português apareceu de fato de treino, muito educado e bem disposto e falou com a SÁBADO num dia em que tinha agendadas mais duas entrevistas. Falou-nos de tudo menos de Jorge Jesus – e explicou que está farto de, nas entrevistas que dá para Portugal, os títulos serem invariavelmente sobre o ex-treinador do Benfica. Para ler das páginas 82 a 85.



Não perca também nesta edição



Todas as suspeitas da operação e-Toupeira

Um técnico do Instituto de Informática da Justiça utilizou as credenciais de uma assessora de Maria José Morgado para retirar do DIAP de Lisboa informações sobre processos que encaminhou para o advogado Paulo Gonçalves, advogado e braço-direito do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, detido na última terça-feira

Exclusivo: o interrogatório de Carvalhão Gil

Depois das revelações do nosso tema de capa da semana passada, publicamos agora o interrogatório do espião do SIS Carvalhão Gil, que respondeu a tudo em tribunal. Há histórias que metem azeite, espiões russos, cavalos e dados ilegais.

Assédio sexual: o que está a mudar

Ainda entra num elevador com uma colega do trabalho ou lhe dá um piropo ou lhe oferece boleia? Tome atenção. Em alguns países já são atitudes desaconselhadas. Conheça a nova lei portuguesa e as alterações de comportamento que já são visíveis nas empresas.

O que pensa a Supernanny – e o que ela faz

Teresa Paula Marques, a psicóloga do SuperNanny da SIC, lança um livro de conselhos de educação e um deles é não expor os filhos nas redes sociais. Sim, leu bem: não expor os filhos. Surpreenda-se.

A nova Lara Croft

A SÁBADO conversou com a actriz sueca Alicia Vikander em Londres e não falou apenas sobre o novo filme Tomb Raider.Também ficámos a saber o que ela pensa de Lisboa, onde partilha casa em Alfama com o namorado, Michael Fassbender.

O multifacetado chefe de gabinete de Centeno

André Caldas tirou o curso de Direito enquanto trabalhava como dentista. Agora acumula o lugar de chefe de gabinete do ministro Mário Centeno com a presidência da junta de freguesia de Alvalade, em Lisboa. Mas com a ascensão de Centeno ao Eurogrupo vai ter de dizer adeus a Alvalade.

A nova ficção portuguesa

Na revista GPS, leia retratos de sete argumentistas que estão a mudar a maneira como é escrita a ficção em Portugal, a propósito da estreia da série de época 1986; isto além de uma entrevista com a chef Vera Silva, das críticas às novas estreias de cinema e de uma conversa com o velho ídolo da new wave Nik Kershaw.

