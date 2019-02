Cristina Carvalho, investigadora na Faculdade de Farmácia de Lisboa, ajudou a perceber alguns dos perigos escondidos nos alimentos

Joana Vasconcelos até foi tirar selfies com o casal de amigos que se sentou no Pavillon de Thé, um grande bule ainda por inaugurar

Capa n.º 772

Ao sair da entrevista com Cristina Carvalho, investigadora na Faculdade de Farmácia de Lisboa, a jornalista Susana Lúcio vinha apreensiva. Percebeu que o peixe -espada é um dos mais contaminados com mercúrio, um metal pesado que pode provocar problemas neurológicos – por isso, o seu consumo deve ser evitado por crianças. Esse era precisamente o peixe que mais lhe davam na infância. "Comi tanto que enjoei", confessou. E também descobriu que hoje em dia é mais seguro comprar peixes de aquacultura do que alguns de alto-mar, casos do espadarte ou do atum fresco.Na sua investigação para o artigo de capa desta semana, sobre os perigos dos alimentos, encontrou números procupantes: por exemplo, em 2017 foram detetados vestígios de substâncias tóxicas em 97% das 84.000 amostras analisadas pela Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar. Os valores estão dentro dos limites legais, mas os especialistas temem os efeitos que a mistura de vários no mesmo produto – os chamados cocktails de pesticidas – possa ter na saúde.Mas há mais. Estima-se que cerca de 25% das culturas em todo o mundo estejam contaminadas por fungos que produzem micotoxinas. Uma reportagem inquietante.O jornalista Alexandre R. Malhado foi tentar perceber de que forma a Juventude Socialista é uma "catapulta para o poder". Afinal, vários ex-líderes da JS chegaram a ministros ou secretários de Estado. Hoje há 14 membros da JS, alguns deles acabados de sair da faculdade ou sem experiência na área, em gabinetes ministeriais, autarquias socialistas e na bancada parlamentar do PS.Enquanto fazia a sua pesquisa, vários chefes de gabinete foram consultar o seu LinkedIn. E um assessor até o contactou para saber o que estava a fazer, pois estava a "deixar tudo em polvorosa" no Governo.Filipa Teixeira acompanhou Joana Vasconcelos durante a instalação da sua mais recente exposição, no Porto. A certa altura, iam a caminhar pelos jardins de Serralves e repararam num casal de amigos sentados num grande bule. "Já estão a inaugurar a obra", exclamou a artista plástica, divertida, que se juntou a eles naquele imaginário de Alice no País das Maravilhas.Durante o tempo que percorreram as várias obras, do anel Solitário aos sapatos gigantes Marilyn, a jornalista da SÁBADO e a artista foram "espiadas" por um drone – acabaram salvas por uma gaivota que "atacou" o objeto voador. Se já existe um Lilicoptère no portfólio de Joana Vasconcelos (um helicóptero cor-de-rosa feito de penas de avestruz, cristais Swarovski ou tapetes de Arraiolos), quem sabe se em breve não surgirá um Drone-gaivota no seu ateliê.