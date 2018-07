Autópsia de um saque

Reconstituímos o saque que esvaziou aquela que chegou a ser a mais rica empresa portuguesa – e que ainda hoje é difícil de entender

Uma análise detalhada e o cruzamento de informações de diversos processos em que a PT é referida permitiram ao redactor principal António José Vilela e ao subdirector Carlos Rodrigues Lima reconstituir o saque que esvaziou aquela que chegou a ser a mais rica empresa portuguesa; a repórter Raquel Lito ouviu trabalhadores que viveram os anos de ouro. A partir da pág. 36 leia uma investigação sobre um desmantelamento ainda difícil de entender.



Fazer o melhor

Logo que a repórter Maria Espírito Santo quis saber como era o dia-a-dia dos profissionais da Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, depois de demissões e denúncias de falta de condições de trabalho, percebeu que nenhum queria ver a sua identidade revelada – mas todos queriam mostrar aquilo que vivem. A junção de relatos permite perceber como são os dias extremos destes profissionais. Para ler a partir da pág. 74.



Aventuras vegetarianas

Para cozinhar receitas tradicionais portuguesas com produtos vegetarianos, a jornalista Susana Lúcio entrou numa loja especializada, à procura de leite vegetal e seitan. Confessa que se deparou com tantas embalagens desconhecidas que "parecia estar num país estrangeiro, sem conhecer a língua e a precisar de ajuda". Foi o que fez: pediu ajuda por duas vezes, para encontrar seitan fresco, chouriço vegetal e amido de milho. Já em casa, deparou-se com a necessidade de comprar novos utensílios. Formas pequenas, por exemplo. Mas em alumínio? Em inox? Antiaderente? Ou em folha de flandres? Leia a aventura culinária a partir da pág. 80.



Entrevista com um unicórnio

Paulo Rosado está à frente da segunda startup portuguesa com uma avaliação acima dos 1.000 milhões de dólares – é o que se designa por unicórnio. O líder da OutSystems, que agora é capaz de obter financiamentos de mais de 300 milhões de euros, deixou-se fotografar no escritório, mas a certa altura fez uma pausa: "Deixe-me ver se o que está aqui escrito pode aparecer..." Na parede branca havia rabiscos de letras e desenhos a preto, vermelho e azul. Ao fim de uns segundos, Paulo Rosado encolheu os ombros: "Ninguém ia perceber nada!" Leia a entrevista da editora Vanda Marques a partir da pág. 68.



Um novo orgulho para a SÁBADO

O trabalho da jornalista Lucília Galha que fez a nossa capa de 28 de Setembro de 2017, Mais perto de uma cura para o cancro, ganhou a categoria Imprensa Escrita dos prémios Jornalismo em Oncologia, da Liga Portuguesa contra o Cancro. O texto cuja qualidade científica e de escrita foi reconhecida era sobre uma terapia inovadora: a manipulação genética de células do sistema imunitário do próprio doente, a terapia com as células CAR-T.



Veja o sumário da edição n.º742 do dia 19 de Julho de 2018:



A Semana

Autarquias: Troca de favores entre PS e PSD e negócios feitos com dinheiros públicos

Negócio: Ronaldo e LeBron James: vendas de camisolas e de bilhetes pagam transferências

Trump: As frases mais incríveis do Presidente dos Estados Unidos na visita à Europa

Abel Dias: Fotógrafo do jet set português fez 70 anos e lança livro de memórias



Destaque

Investigação: Todos os pormenores sobre a destruição da Portugal Telecom



Portugal

Parlamento: Os vencimentos dos deputados e as muitas falhas no sistema

PSD: Guerra aberta entre os sociais-democratas de Lisboa



Mundo

Nicarágua: Quem é o casal sandinista no poder?



Dinheiro

OutSystems: obter 308 milhões de investimento



Sociedade

MAC: os testemunhos dos profissionais esgotados da Alfredo da Costa

Experiência: Fizemos um cozido à portuguesa vegetariano, descubra o resultado

Realeza: Balmoral, o castelo favorito de Isabel II para passar as férias



Desporto

Mundial: Vive la France! Selecção jovem e cheia de talento bateu a Croácia na final



GPS

Música: O Festival Músicas do Mundo apresenta o maior alinhamento de sempre

Livros: Joël Dicker, o jovem escritor suíço com talento para a escrita do mistério

Teatro: Angélica Liddell em destaque no festival Citemor, em Montemor-o-Velho

Restaurantes: Abriram três novos italianos em Lisboa