Após as férias da Páscoa, como será o ensino em Portugal? Já é certo que numa primeira fase haverá aulas online e na TV. Mas quando regressam (se regressam) os alunos às escolas? E como e quando serão os exames nacionais? Aouviu vários especialistas para lhe responder a estas e muitas outras questões sobre esta revolução na educação. Ao mesmo tempo, a subeditora Sara Capelo foi falar com três antigos alunos da telescola, para perceber como era o ensino à distância nos anos 60, 70 e 80 (em especial nas áreas rurais, onde havia mais dificuldades de transporte). Por coincidência, e apesar de serem de zonas bem diferentes, todos referem que saíram muito bem preparados (ao contrário do "estigma" sobre esses alunos) e que a disciplina que melhor recordam é o Francês (pela pronúncia perfeita do professor, que seria nativo). Outra coincidência: os três são hoje professores.A jornalista Susana Lúcio começou por ficar empolgada com a informação que foi recolhendo sobre os novos testes de imunidade, que podem em breve ser uma forma de as pessoas voltarem à rua após semanas fechadas em casa. Parecia ser uma luz ao fundo do túnel, a metáfora favorita do primeiro-ministro. Mas a luz tornou-se ténue. Afinal, estes testes de imunidade podem não ser a solução perfeita, apenas a possível num cenário de emergência mundial em que não há tempo para estudar e comprovar hipóteses científicas.Durante três dias, por períodos de três a cinco horas, o repórter fotográfico Bruno Colaço e o jornalista Alexandre R. Malhado foram ver como é que os sem-abrigo de Lisboa estão a enfrentar o coronavírus - e encontraram pessoas de classe média que ficaram sem rendimento (e sem teto) após o estado de emergência. É o caso da moldava Silvia Gruber, que trabalhava nas vinhas em Beja: sem trabalho e sem meios para pagar a renda, foi a pé, durante cinco dias, até Lisboa, pedir apoio à sua embaixada. Lá disseram-lhe que não havia verba para repatriamentos, e acabou por ir parar a um centro de acolhimento. Sem dinheiro para contactar a sua família, valeu-lhe a generosidade dos dois repórteres, que lhe ofereceram um cartão de Internet.Em muitas localidades de Portugal, esta será a primeira vez, em décadas, em que não se realizam as celebrações da Páscoa. Apesar deste quebrar de tradições, por culpa do coronavírus, a SÁBADO não quis deixar de lhe trazer pelo segundo ano consecutivo a rubrica Páscoa à Chef Pasteleiro. Os jornalistas Catarina Moura e Markus Almeida falaram com cinco talentos que estão a mexer com a pastelaria nacional, mas a fotografia não pôde ser com eles juntos – foram fotografados separadamente à entrada das suas casas.