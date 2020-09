ePaper ou encontre-o nas bancas a 02 de setembro de 2020.

Hong Kong, terra emprestada. A expressão, celebrizada nos anos 1960 pelo jornalista australiano Richard Hughes, não passava de uma recordação bem arrumada a um canto da memória de Lawrence Ip. O gestor era ainda criança quando chegou com a família à então colónia britânica que, apesar dos dias contados sob administração de Londres, recebia diariamente milhares de refugiados do outro lado da fronteira. Os pais de Lawrence, empresários inconformados com o rumo da nova China de Mao Zedong, na ânsia de salvaguardar liberdades e património, engrossaram a longa lista de imigrantes que, na década de 50, confluíram no território. Em 1945, Hong Kong tinha 600 mil habitantes e, passados seis anos, o número excedia dois milhões.Hoje refaz-se o ciclo. Com a instabilidade política e a crescente interferência de Pequim nos assuntos da em casa a cumprir quarentena. É um risco ficar em Hong Kong, pergunto. "Sim, não sabemos que direção vão tomar estas políticas, que podem chegar ao extremo desses anos 50, quando os comunistas subiram ao poder e disseram: ‘Tudo o que vocês têm é nosso.’" Com a ajuda da mulher e dos dois filhos adolescentes, o gestor começou a estudar diferentes planos de imigração, e Portugal, através do regime de Autorização de Residência para Atividade de Investimento (conhecido por visto gold), garantia um salvo-conduto neste tempo incerto. Sem qualquer relação anterior com Portugal – onde "as pessoas se sentem bem na própria pele e são mesmo muito descontraídas" –, a família de quatro investiu 500 mil euros numa propriedade no centro de Lisboa, assegurando o título de residência que após cinco anos pode ser convertido no direito à cidadania portuguesa.