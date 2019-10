Antes de o tufão Hagibis chegar ao Japão, os japoneses notaram que o céu tinha uma cor pouco habitual. Nas redes sociais, somaram-se as partilhas de fotografias em que o céu estava púrpura e rosa, em vez de cinzento.Segundo o jornal Business Insider, o fenómeno deu-se porque a chuva limpou a atmosfera das suas partículas maiores de poeira, que refletem mais luz. Este fenómeno está associado aos tufões, e acontece quando as moléculas e as pequenas partículas da atmosfera influenciam a direção da luz, e esta fica dispersa.O tufão Hagibis provocou rajadas de vento com até 200 quilómetros por hora e chuvas fortes. Matou pelo menos duas pessoas no Japão, mas nove estão desaparecidas. Pode ser o mais forte a atingir a cidade de Tóquio, desde 1958. Centenas de milhares de pessoas ficaram sem eletricidade.