A semana de trabalho instituída é, actualmente, de cinco dias. Começa segunda-feira e termina na sexta. Um novo estudo mostra que este horário não é eficaz para quem tem mais de 40 anos.

Um estudo publicano na série Melbourne Institute Worker Paper, na Austrália, afirma que a semana ideal para pessoas com mais de 40 anos deve ter apenas três dias. Para o estudo, em que foram analisados os hábitos de trabalho de 6.500 pessoas (3.500 mulheres e 3.000 homens), a equipa da Melbourne Institute of Applied Economics and Social Research da Universidade de Melbourne sujeitou os voluntários a três testes.

O primeiro teste passava por ler determinadas palavras em voz alta. O segundo em recitar uma ordem numérica de forma decrescente. O terceiro prendia-se com ligar palavras e números.

Para chegar às conclusões finais foi ainda tida em conta a qualidade de vida das pessoas analisadas, o seu bem-estar económico, estrutura familiar e emprego.

Depois de considerados todos estes factores, foi chegado à conclusão que quem trabalhava, em média, 25 horas por semana alcançava melhores resultados. Os resultados cognitivos aumentavam a quem trabalhava à volta de 25 horas – quando comparado a valores mais baixos – e a partir daí começavam a decrescer devido ao stress e fadiga.

Colin McKenzie, um dos investigadores e professor de economia na Universidade de Keio afirmou que trabalhar "pode estimular a actividade cerebral mas, ao mesmo tempo, trabalhar muitas horas e alguns tipos de tarefas podem causar fatiga e stress que a longo prazo podem danificar funções cognitivas".



Recentemente, na Nova Zelãndia, uma empresa decidiu adoptar a semana de quatro dias de forma a melhorar a produtividade dos seus empregados.