Glenn Jacobs, cara conhecida dos fãs do WWE (World Wrestling Entertainment), passou do ringue desportivo para o político: o norte-americano foi eleito como presidente da câmara de Knox County, a terceira zona mais populosa do Tennessee, nos EUA. Kane, como é reconhecido no WWE, concorreu como Republicano contra a candidata Democrata Linda Haney, ganhando por 31,739 (67%) votos contra 16,611 (33%).

Durante a sua campanha eleitoral, anunciada em Março de 2017, prometeu investir em melhorias na educação e infra-estruturas.

Kane é assim o 29.º presidente da Know County, apesar de no início a sua candidatura ter sido recebido com "risos de descrença", segundo conta ao The Independent, o que o fez "querer [ser eleito] ainda mais", o que acabou por conseguir.









Jacobs, de 51 anos, nasceu em Espanha, mas a sua persona Kane (ou "Grande Máquina Vermelha") é oriunda do "Inferno" ou "zonas desconhecidas", tal como é descrito durante as suas lutas de WWE. Durante duas décadas, conquistou o lugar de protagonista da WWE, sendo 3 vezes campeão mundial e 12 vezes campeão mundial em dupla.

Além de agora ter o seu cargo político, Jacobs ainda trabalha para a WWE.