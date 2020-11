O presidente eleito norte-americano, Joe Biden, fraturou o pé direito este sábado à noite, depois de escorregar enquanto brincava com um dos seus cães. De acordo com o médico que observou o democrata de 78 anos, este poderá ter de usar gesso durante várias semanas.De acordo com a Associated Press, Biden magoou-se no sábado e no domingo visitiou um ortopedista no domingo. Depois de uma tomografia computadorizada (TAC) foi detetada uma fratura em dois pequenos ossos do pé direito.As fraturas costumam ser particularmente preocupantes entre os idosos, mas o médico que tratou o próximo presidente dos EUA diz que não há motivo de grandes preocupações com esta pequena fratura.A saúde de Biden foi um dos principais temas da campanha eleitoral dos últimos meses. O candidato democrata vai ser o mais velho presidente dos EUA e Donald Trump acusou-o de estar senil. Biden sempre desvalorizou estas questões.