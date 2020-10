França atinge novo recorde com mais de 30 mil novos casos de covid-19

França junta-se a Itália e à Irlanda no grupo de países que estão a atingir novos recordes diários de infeções de covid-19.

França atingiu esta quinta-feira, 15 de outubro, os 30.621 novos casos de covid-19 e verificaram-se 88 mortes em 24 horas, para um total de 809.684 infetados e 33.125 vítimas mortais desde o início da pandemia. O presidente, Emmanuel Macron, decretou o confinamento dos resisdentes de nove das maiores cidades francesas, incuindo Paris, onde os cidadãos não poderão abandonar as respetivas casas entre as 9 da noite e as 6 da manhã durante as próximas quatro semanas, a partir deste sábado.

Em Londres, o cenário é também de grande gravidade, ao aproximar-se das 100 infeções por cada 100.000 habitantes. Apesar de o primeiro-ministro, Boris Johnson, querer evitar um novo confinamento, essa hipótese tem vindo a ganhar força, estando agora em cima da mesa inclusivamente o fecho das escolas por duas semanas, com o fim de "evitar danos económicos mais acentuados", afirmou o ministro da saúde britânico.



Já em Portugal, a Direção-Geral de Saúde (DGS) portuguesa reportou mais 2.101 casos de infeção pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Este é o oitavo dia consecutivo em que é superada a barreira dos mil novos infetados e bate o recorde da véspera de 2.072.

A chanceler alemã, Angela Merkel, já veio mostrar preocupação com os números atuais: "economicamente, não conseguimos suportar uma segunda vaga", afirmou. A Alemanha já declarou que vai passar a considerar, a partir de 17 de outubro, a França continental, a Holanda e a Eslovénia como áreas de risco. Em terras germânicas, o número de casos diários está em picos de março, contabilizando-se 7.173 infeções.

As infeções a nível europeu começaram a ressurgir no final do verão, na sequência de viagens de lazer e outras atividades de recreio. A região, no seu conjunto, contou quase 700.000 novos casos na semana passada, o maior número desde o início da pandemia, o que eleva o total de casos a perto dos 7 milhões, de acordo com as contas da Organização Mundial de Saúde.