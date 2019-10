Várias explosões numa mesquita no este do Afeganistão causou a morte de 62 homens que estavam no interior em oração. O teto da mesquita abateu ainda sobre os crentes, causando mais de 100 feridos.Em declarações à Reuters, Attaullah Khogyanim, porta-voz do governador da província de Nangarhar, afirmou que estavam vários explosivos dentro da mesquita. A responsabilidade neste ataque bombista ainda não foi reivindicada por nenhum grupo.Um membro da polícia local afirmou à mesma agência que quando chegou à mesquita "as pessoas estavam a tentar tirar os cadáveres e os feridos que ficaram presos debaixo dos bocados de telhado".Algumas partes da província de Nangarhar estão ocupadas pelos talibãs e pelo Estado Islâmico, sendo que é aí que o país partilha uma fronteira com o Paquistão.