Drone cai em praia russa e mata pelo menos sete pessoas

Há três crianças entre as vítimas mortais. Há ainda registo de 40 feridos.

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Um drone atingiu esta segunda-feira a praia de Arkhipo-Osipovka, perto da cidade turística russa de Gelendzhik, provocando a morte de pelo menos sete pessoas e ferindo outras 40, informou o Quartel-General Operacional de Krai de Krasnodar.



Drone atinge praia na Rússia e mata pelo menos sete pessoas UGC via AP/Arquivo

Segundo a BBC, que se baseia em relatos, o drone em questão terá sido direcionado à base naval russa de Novorossiysk - que fica a cerca de 40 km de Gelendzhik - mas acabou por ser detetado nesta praia que é um dos destinos favoritos dos turistas russos. Ao portal de notícias local 93.ru, turistas e moradores relataram momentos de pânico vividos naquele momento.

À BBC, uma pessoa recordou que não teve tempo de correr, isto porque nem sequer foi soado nenhum alarme antes do ataque. Já uma segunda pessoa relatou ainda os sons de "tiros, como de metralhadora", seguidos de uma explosão - o que sugere que houve uma tentativa por parte das defesas russas de eliminar o aparelho.

"Tudo isto aconteceu à frente dos meus filhos. O meu filho está a ter um colapso nervoso", disse uma terceira pessoa citada pela BBC.

SAD NEWS ??



Footage has emerged of today's strike by Ukrainian forces on Arkhipo-Osipovka near Gelendzhik.



According to the report, 3 people were killed and 13 others were injured, including children. pic.twitter.com/HVOTeAy82v — Juta - Sofia Vasilevskaya???? (@Parkidem_Sofia) August 3, 2026

Inicialmente, o governador da região de Krasnodar Krai, Veniamin Kondratyev, adiantou através da sua conta no Telegram, que seis pessoas morreram, incluindo três crianças e culpou a Ucrânia pelo ataque. Agora, segundo as autoridades, esse número subiu para sete e dos feridos, 21 foram levados para o hospital e 19 receberam tratamento ambulatório.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo acusa agora as nações ocidentais de patrocínio de "atividades terroristas". "Há pouco tempo, a NATO e a UE declararam uma política de tolerância zero em relação ao terrorismo", começou por dizer a porta-voz Maria Zakharova à agência de notícias estatal russa Tass. "Agora, eles próprios tornaram-se parte da atividade terrorista internacional."