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03 de agosto de 2026 às 11:43CM

Pelo menos um morto e 21 feridos em bombardeamento russo em zona residencial de Zaporizhzhia

Um ataque russo à cidade ucraniana de Zaporizhzhia, este domingo, matou uma mulher e fez pelo menos 21 feridos. As autoridades dizem que a Rússia lançou duas vagas de bombardeamentos com bombas guiadas, atingindo edifícios habitacionais e outras infraestruturas.

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