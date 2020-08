Covid-19 pode voltar a infetar a mesma pessoa. As boas e as más notícias

Maioria dos recuperados perde anticorpos à covid-19 em dois meses Seis meses após o início da pandemia, várias dúvidas acerca da covid-19 e do seu vírus, o SARS-CoV-2, impedem um verdadeiro regresso à normalidade social e económica. A resposta terá de ser feita através de uma vacina mas, sem ela, a chave do combate ao novo coronavírus está no sistema imunitário e, em particular, nos anticorpos que produzimos para responder a novas infeções.

Uma equipa de investigadores de Hong Kong confirmou, num estudo publicado esta segunda-feira, um caso de um jovem que foi diagnosticado duas vezes com covid-19 no espaço de quatro meses. Esta reinfeção sana a dúvida existente sobre a possibilidade do SARS-CoV-2 infetar duas vezes a mesma pessoa. Mas há uma linha prateada: parece que no caso de uma segunda infeção, o corpo está preparado para a combater de forma mais eficaz.Até ao momento, todos os casos suspeitos de reinfeção tinham sido desvalorizados, sendo este o primeiro com testes exaustivos que comprovam que o homem foi de facto infetado duas vezes. O estudo da equipa da Universidade de Hong Kong refere que o "paciente jovem e aparentemente saudável foi diagnosticado com um segundo caso de Covid-19 cerca de quatro meses e meio após o primeiro episódio". O paciente em causa tinha 33 anos e apresentou sintomas ligeiros da primeira vez que foi detetada a doença - "tosse, expectoração, dores de garganta, febre e dores de cabeça durante três dias". Já a segunda infeção aconteceu quatro meses depois da primeira, na sequência de uma viagem a Espanha. Desta segunda vez, o homem não teve qualquer sintoma.O homem foi monitorizado durante a sua estadia no hospital depois de um exame no aeroporto ter mostrado que estava infetado pelo SARS-CoV-2, mas durante todo o tempo que ali esteve, não desenvolveu qualquer sintoma, tendo mantido uma temperatura estável e os exames completamente normais.Esta hipótese do corpo não ficar totalmente imune ao vírus durante vários anos, como acontecia com o SARS e o MERS (outros dois tipos de coronavírus) preocupa os cientistas que afirmam que esta nova descoberta pode comprometer a eficácia de uma possível vacina. O estudo parece mostrar que a covid-19 se assemelha mais à gripe do que aos outros coronavírus previamente referidos, já que a vacina contra a gripe tem um tempo de ação mais reduzido, sendo por isso aconselhada anualmente.Até ao momento, a hipótese de ser reinfetado era desconsiderada e os casos suspeitos eram justificados com partículas virais que se mantinham no organismo semanas depois da "cura" do vírus, quando os sintomas desapareciam, o que podia levar a que os testes acusassem positivo para o vírus, mesmo que este não estivesse ativo.Os investigadores sequenciaram o vírus que revelou ser muito parecido com a estirpe que circulava na Europa em julho e agosto, apresentando, por outro lado, algumas diferenças comparativamente à estirpe com que o paciente foi infetado pela primeira vez, aquela que reinava na Ásia no início de março. "Os nossos resultados provam que a sua segunda infeção é causada por um novo vírus que ele adquiriu recentemente, em vez de uma disseminação viral prolongada", afirmou Kelvin Kai-Wang To, microbiologista da Universidade de Hong Kong, citado em comunicado.Mas há alguns avisos que acompanham o estudo. É verdade que este paciente foi infetado duas vezes pelo novo coronavírus. Mas parece ser uma situação bastante rara. Há também uma questão bastante importante que é a de o homem não ter desenvolvido sintomas."Os nossos resultados sugerem que o SARS-CoV-2 pode persistir na população humana global, como é o caso de outros coronavírus associados à constipação comum, mesmo que os pacientes tenham adquirido imunidade através de uma infeção natural", sublinham os especialistas, acrescentando que, "uma vez que a imunidade pode ser de curta duração, a vacinação também deve ser tida em consideração para aqueles que já tiveram um episódio de infeção"."Muitos acreditam que os pacientes que recuperaram da covid-19 têm imunidade contra uma reinfeção porque a maioria desenvolveu uma resposta de anticorpos neutralizantes", escrevem os investigadores, explicando que no entanto existem "provas de que alguns pacientes apresentam uma diminuição do nível de anticorpos alguns meses depois", sendo por isso aconselhável a que continuam a utilizar máscaras e a cumprir as regras de distanciamento físico.A possibilidade de reinfeção coloca em xeque a teoria de que a vacina significaria o princípio do fim da pandemia. Se uma pessoa que já foi infetada pode voltar a "apanhar" o vírus, quer dizer que alguém vacinado pode vir a ser infetado. Mas a verdade é que o estudo mostra que o corpo reagiu de forma célere e equilibrada à segunda infeção.Entre as duas infeções houve um intervalo de 142 dias e estudos mais recentes avançavam que passado cerca de um mês de uma infeção pouco grave, como aquela que terá sido a primeira do paciente, os anticorpos tornavam-se quase indetetáveis no corpo. Mas, aparentemente, o corpo aprende a combater o vírus, razão pela qual uma segunda infeção parece ser menos grave do que uma primeira.O estudo explica ainda que apesar de poderem não ter sido detetados, os anticorpos desenvolvidos depois da primeira vez em que o paciente esteve doente podem ter ajudado a combater a segunda infeção, mesmo que os profissionais possam não os ter conseguido detetar.Os anticorpos neutralizantes são, segundo os estudos, o tipo de anticorpos que melhor combate vírus, incluindo aquele que provoca a covid-19. Estes anticorpos são direcionados à proteína da covid-19 que é utilizada para esta se conectar ao nosso organismo, uma espécie de membrana que forma um gancho que permite que o vírus se mantenha ligado às células. O que o estudo informa é que se existirem mutações da covid-19 que alterem a sua proteína coroada, os anticorpos neutralizantes podem não ser tão eficazes à segunda infeção. Porque o inimigo que vão encontrar já vai ser diferente. Mas aí entram em jogo as células T.De acordo com os autores deste ensaio, as células T podem ter desempenhado um papel importante no combate a uma segunda infeção. Investigadores da Alemanha e Reino Unido analisaram a formação de linfócitos T (que identificam e matam agentes patogénicos ou células infetadas) em pacientes saudáveis e nunca expostos ao novo coronavírus, a partir de amostras de sangue. Quando as células de 35% dos voluntários saudáveis foram expostas ao SARS-CoV-2, reagiram. Isso quer dizer que o sistema imunitário de algumas pessoas pode estar melhor preparado para combater a infeção que o de outras, diminuindo a severidade da Covid-19.Essa resposta pode dever-se à "memória" do sistema imunitário. Segundo os cientistas, as células T reagiram porque se "lembraram" de como lutaram contra infeções de outros vírus. As células usaram essa experiência contra o novo coronavírus. A este processo, chama-se reação cruzada.Segundo os cientistas, a resposta das células T foi "provavelmente adquirida em infeções anteriores com coronavírus endémicos", ou seja, os coronavírus que provocam gripes.