Covid-19. Brasil confirma o primeiro caso de reinfeção

O ministério da Saúde brasileiro confirmou na quinta-feira o primeiro caso de reinfeção pelo novo coronavírus no país. O caso aconteceu a uma profissional de saúde de 37 anos, residente em Natal, que contraiu a doença pela primeira vez em junho. Em outubro voltou a testar positivo.Entre os dois diagnósticos positivos houve um período de 116 dias de diferença.Outras oito suspeitas de reinfeção foram reportadas em Rio Grande do Norte, estando cinco a ser investigadas. Outras três, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, são "inviáveis para análise".

A profissional de saúde reinfetada fez o primeiro teste à covid-19 a 17 de junho, depois de apresentar sintomas como dores de cabeça, dores abdominais e congestão nasal. No dia 11 de outubro voltou a ter sintomas semelhantes, aos quais se juntaram alterações no olfato e no paladar. Submetida a nova prova, voltou a ter um teste positivo.



Apesar de casos de reinfeção já terem sido reportados noutros países - o primeiro foi confirmado a 24 de agosto em Hong Kong -, são considerados raros.

O Brasil reportou na quinta-feira mais 770 mortes devido à covid-19, levando o país a totalizar 179.765 óbitos desde o início da pandemia.

De acordo com o último boletim epidemiológico, o país somou ainda 53.347 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, concentrando 6.781.799 pessoas diagnosticadas.

Ontem foi o terceiro dia consecutivo em que o país sul-americano ultrapassou as 50 mil infeções diárias, momento em que a taxa de incidência da doença no Brasil está em 85,5 mortes e 3.227 casos por cada 100 mil habitantes.

No total, 5.931.777 pacientes já recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus em território brasileiro.

Também na quinta-feira, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse que a pandemia de covid-19 no país está a terminar, embora o país registe um aumento de casos e de mortes provocadas pela doença nas últimas semanas.

"Me permite falar um pouco do Governo, que ainda estamos vivendo o finalzinho de pandemia. O nosso Governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos que melhores se saíram na pandemia", disse Bolsonaro em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul.