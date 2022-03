Netflix planeia travar partilha de passwords de subscritores com não-subscritores

As mais lidas GPS

A medida, que para já será aplicada no Chile, Costa Rica e Peru, permite que os subscritores possam criar contas extra para incluir não-subscritores no plano da plataforma.

A gigante norte-americana de streaming anunciou que está prestes a lançar um teste dentro do serviço que permite aos titulares de contas principais pagarem uma taxa adicional para encaixarem usuários fora das suas casas. A medida, na prática, justifica-se com a tentativa da empresa em lidar com o compartilhamento ilícito de senhas entre titulares e não-titulares.