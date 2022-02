O Senhor dos Anéis: Primeiro teaser da série já foi dado a conhecer

As mais lidas GPS

As primeiras imagens da versão televisiva da epopeia Senhor dos Anéis já são conhecidas. "Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder" estreia em setembro.

Foi durante o intervalo da final do Super Bowl que este domingo foram revelados os primeiros avanços de uma das mais aguardadas séries da última década. O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, produzida pela Amazon e inspirada no universo criado por J.R.R. Tolkien, chega dia 2 de setembro deste ano mas já é possível antecipar o que vamos ver.