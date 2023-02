Netflix vai começar a bloquear partilha de contas. Saiba como

O tão anunciado fim das passwords partilhadas está a chegar. Depois de ter anunciado que estava a perder dinheiro com a partilha indevida de contas entre residências – bem como ter estabelecido a janela do primeiro trimestre de 2023 para dar fim à prática – a Netflix explica exatamente como vai fazê-lo.



Na sua página sobre partilha de contas, a Netflix explica que "uma conta é para pessoas que vivem juntas numa mesma residência" e que, quando a conta é acessada por um dispositivo de outro endereço, a empresa pode pedir para verificá-lo para que o mesmo possa ter acesso à programação.





Explica que vai fazê-lo ao enviar uma ligação para o endereço de email ou número de telefone do titular da conta, que o encaminha para um código de verificação de quatro dígitos que deve ser introduzido no dispositivo que o requisitou nos 15 minutos seguintes. Este processo poderá ser requerido repetidamente para evitar a partilha de contas.A empresa pode ainda servir-se de informações como o endereço de IP, identificadores de dispositivos e atividade da conta para averiguar se o dispositivo pertence à conta principal. Para não ativar a verificação de quatro dígitos, terá de aceder à Netflix a partir da conexão de Internet do endereço do titular da conta.A Netflix não vai, no entanto, cobrar automaticamente a mais pelo uso da mesma conta em endereços separados, e, caso seja o titular da conta e viaje frequentemente ou viva entre duas casas, a empresa diz que "não deverá ter que verificar o seu dispositivo para assistir", a não ser fique longe do endereço principal da conta "por um período alargado de tempo".Ao mesmo tempo que anunciou as novas restrições à partilha de contas, a Netflix expandiu os benefícios da sua subscrição mais cara, a Premium, aumentando o número de dispositivos disponíveis para download de títulos e acrescentando a experiência de "spatial audio"uma experiência de áudio em 3Dem mais de 700 títulos.De momento, a Netflix dispõe de três modalidades de subscrição : a Básica, com direito a visualização e download em um dispositivo e reprodução em HD (720p); a Standard, com visualização e download em dois dispositivos em simultâneo e reprodução em Full HD (1080p); e a Premium, com visualização simultânea em quatro dispositivos, download de títulos em seis dispositivos e qualidade Ultra HD (4k).