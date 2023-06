Três séries para descobrir no catálogo da Globoplay

As mais lidas GPS

Em língua portuguesa também se fazem boas séries. Fomos à procura do outro lado do Atlântico e encontrámos três que valem a pena, disponíveis na plataforma de streaming Globoplay.

Talvez a segunda grande produção portuguesa da Netflix, Rabo de Peixe, possa contribuir para habituar os espectadores de televisão a assistirem em streaming a séries faladas em língua portuguesa. A oferta nacional tem-se diversificado nos últimos anos, mas também no Brasil são muitas as séries merecedoras de atenção que poderão ter passado ao lado do grande público.