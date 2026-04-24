Seis planos para o fim de semana: teatro em Lisboa, fado na Lousã e concertos para descobrir em Braga

B Fachada é um dos artistas em concerto este fim de semana
1. Na Culturgest, Burn Burn Burn, da companhia Os Possessos, regressa entre quinta e sábado, 23 a 25 de abril, sempre às 21h. Inspirado em Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, o espetáculo parte da ideia de livros proibidos para pensar censura, memória e resistência, num cruzamento entre teatro político e distopia. Os bilhetes custam €15.
2. Viajamos até ao centro do País, mais concretamente até à cidade da Lousã, que recebe esta sexta feira recebe Ricardo Ribeiro para um concerto no Teatro Municipal em que o fadista interpreta Zeca Afonso. “É um dos compositores que eu mais admiro, na música portuguesa. E porque é um criador muito profundo, muito intenso e muito belo. Não é justo que só nos lembremos dele em Abril”, refere, sobre o espetáculo. Uma boa hipótese para ouvir uma das vozes mais marcantes do fado atual. O concerto tem início às 21h30 e os bilhetes custam €12,50.
Entrevista a Ricardo Ribeiro
3. Ainda na sexta, a sugestão de programa passa também pelo gnration, mítico espaço bracarense, que recebe a compositora e saxofonista norte-americana Cole Pulice para um concerto que cruza ambient, improvisação e jazz espiritual, levado a bom porto pelos sintetizadores MIDI. Natural de Minneapolis, Pulice já colaborou com nomes como Bon Iver, GospeedYou! Black Emperor e Toro y Moi mas, desta feita, é com Land's End Eternal, o seu mais recente trabalho, que faz as malas e viaja a Portugal. O concerto está marcado esta sexta, 24, para as 21h30 e os bilhetes custam €9.
4. Voltamos à capital em mais uma ronda por sexta feira, véspera de revolução, para encontrar a música de B Fachada. O músico, que assina faixas como Só Te Falta Seres Mulher e Como Calha, sobe ao palco da Casa Capitão para um espetáculo único: Zeca, Zeca e Mais Zeca!, no qual interpreta temas de José Afonso. O concerto tem início às 22h e os bilhetes custam €20.
5. No Teatro da Trindade, em Lisboa, é tempo de recuar ao Verdadeiro Oeste, a peça de Sam Shepard encenada por Álvaro Correia. Em cena de 23 de abril a 7 de junho, é uma história de rivalidade entre irmãos: Austin, resignado e subserviente, verga-se às normas de uma indústria voraz: Hollywood. Lee vive a ideia de uma liberdade sem lei, alimentada por ilegalidade e violência, herdeira do Destino Manifesto dos pioneiros na conquista hegemónica do Oeste. André Nunes, Heitor Lourenço, Martim Pedroso e Valerie Braddell fazem parte do elenco. As sessões decorrem de quarta a domingo às 19h. Bilhetes entre €10 e €14.
6. Por último, no Teatro São Luiz, em Lisboa, Um Homem e o Seu Criado, de Cláudia Nóvoa, recupera a tradição da comédia clássica para explorar jogos de poder e servidão com humor e ironia. As sessões decorrem este sábado e domingo (25 às 19h30; 26 às 16h). Os bilhetes custam 12h.