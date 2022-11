Os passos animalescos do amor no CCB

No terceiro capítulo da sua trilogia dedicada às emoções de quem sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, Sharon Eyal e Gai Behar põem nove bailarinos a mexer-se como animais. Há sessões sexta e sábado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart é o terceiro tomo de uma trilogia da dupla Sharon Eyal e Gai Behar, à frente do coletivo israelita de dança contemporânea L-E-V, que tem como ponto de partida o poema OCD, de Neil Hilborn, que reflete sobre a emoção, pela perspetiva de alguém que sofre de transtorno obsessivo-compulsivo.