Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana (em casa)

Ontem ficámos a saber que os teatros, auditórios, cinemas e salas de espetáculo abrem a 19 de abril. Até lá, o online continua a ser o palco privilegiado para assistir a vários espetáculos - alguns em reposição, outros em digressão virtual. Aqui ficam as nossas sugestões para este fim de semana.



1. Hoje, sexta-feira, é o último dia para ver Sopro, a peça de Tiago Rodrigues que estreou com sucesso no Festival d'Avignon, em 2017, e que esteve no palco do Teatro Dona Maria II no mesmo ano. Agora em formato online, o espetáculo olha para o teatro de uma forma distópica, onde os atores e as personagens são fantasmas de um passado renascido pela voz de Cristina Vidal, ponto do D. Maria II desde 1978. Os bilhetes podem ser comprados aqui e custam €3.



2. Este sábado, dia 13 de março, o Centro Cultural e Congressos das Caldas da Rainha apresenta o concerto Bairro da Ponte, de Stereossauro. O último disco do Dj e produtor, que compõe a dupla Beatbombers ao lado de Dj Ride, é uma viagem desde as raízes da música portuguesa e do fado, feita a partir de arquivos de Amália Rodrigues e Carlos Paredes da Valentim de Carvalho, até ao universo contemporâneo do hip hop português. Este cruzamento de dois géneros que muito devem à poesia, e que trouxe para o disco participações de nomes como Ana Moura, Camané, NBC, Gisela João, Capicua, Slow J, Carlos do Carmo ou Rui Reininho, resultou num dos álbuns mais arrojados e aplaudidos dos últimos tempos em Portugal. Os bilhetes para o concerto deste sábado custam €2,50 e podem ser comprados aqui.

A carregar o vídeo ... Vento

3. Desde que voltou a fechar portas, Serralves tem vindo a apresentar semanalmente o programa #CONVERSASCOMSERRALVES, em que várias personalidades (pensadores, artistas, investigadores…) são convidados para sessões de conversas online abertas ao público. Esta semana termina com o segmento "Palavra de Artista", no qual o diretor do museu Philippe Vergne falará com o artista português Carlos Bunga. Bunga, que ganhou o Prémio EDP Novos Artistas em 2003, trabalha na interseção de áreas como a pintura, a escultura, a fotografia, a performance ou o vídeo e reflete sobre temas como a memória, o relacionamento com a arquitetura, a fragilidade da vida urbana, a demografia, a emigração e as questões sociais. Serão estes os temas centrais da conversa que tem início às 18h de sexta-feira, dia 12 de março. A inscrição é gratuita e pode ser feita aqui.

4. Março é o mês do festival PLAY online, a mostra internacional de cinema infantil que para esta edição online construiu uma programação em torno da pergunta "Há tantas paisagens diferentes, qual é a que vês da tua janela?" O LU.CA – Teatro Luís de Camões é a sala virtual que recebe todas as curtas metragens até domingo, 14 de março, que serão transmitidas no canal de YouTube e no Facebook da instituição. As sessões de sábado têm início às 18h30 e a de domingo às 11h30.

5. Está a decorrer até dia 19 de março a Semana da Leitura promovida pela Rede Municipal de Bibliotecas de Almada. A programação engloba conversas online, oficinas para crianças e adultos e tertúlias. Neste fim de semana poderá participar na primeira parte da oficina "O Cérebro Leitor", dinamizado por Sandra Barão Nobre (6a., 12 de março, 18h - a segunda parte tem lugar na 2a., 15 de março). Para as crianças, há uma série de atividades que têm início hoje, sexta-feira, e que se prolongam até dia 19 de março, tais como a "Hora do Conto", baseado numa lenda japonesa, as "Histórias Torradinhas", em que Ana Mourato dá a conhecer aos mais pequenos algumas das histórias de António Torrado através de três vídeos, a leitura em podcast do livro de educação ambiental "Cachalote, a baleia com cauda plástica" e uma oficina de marionetas lecionada pela atriz e marionetista Ângela Ribeiro. A programação completa pode ser consultada aqui.