Elmano Sancho e Shakespeare em musical na nova temporada do Teatro da Trindade

A peça José, o Pai, de Elmano Sancho, abre em setembro a nova temporada do Teatro da Trindade, em Lisboa, que vai contar também com novas encenações de textos de Shakespeare e Edward Albee.



A temporada 2023/2024, programada por Diogo Infante e anunciada esta terça-feira, vai arrancar a 14 de setembro com José, o Pai, escrita e encenada por Elmano Sancho e que encerra uma trilogia deste autor intitulada A Sagrada Família, da qual fazem parte ainda as peças Jesus, o Filho e Maria, a Mãe.







O ator Jorge Pinto será o protagonista da peça "José, o Pai" Pedro Macedo



A peça "Requiem por Isabel" poderá ser vista de 16 de novembro a 30 de dezembro Pedro Macedo

"José, um ator velho e desempregado, renuncia ao papel de pai, vítima de um mundo que exige novas formas de autoridade", lê-se na sinopse.José, o Pai, protagonizada por Jorge Pinto, estreou-se em maio em Vila Nova de Famalicão e teve uma temporada já este mês no Porto. No Teatro da Trindade estará de 14 de setembro a 29 de outubro na sala-estúdio.Ainda em setembro, a nova temporada vai contar com uma nova encenação de Sonho de uma noite de verão, do dramaturgo inglês William Shakespeare, com direção de Diogo Infante e em versão musical, "com temas portugueses, sobejamente conhecidos do grande público".Em palco estarão 16 atores, como Artur Guimarães -- responsável pela direção musical -, Cristóvão Campos, Mariana Pacheco, Sara Matos, Soraia Tavares e o próprio Diogo Infante.O musical ficará em cena de 21 de setembro a 26 de novembro.Da programação deste ano, o Trindade vai ainda acolher em novembro Requiem por Isabel, peça de Raquel Serejo Martins, que venceu a quinta edição do Prémio Miguel Rovisco, que terá encenação de Tiago Torres da Silva e interpretação de Lídia Franco, Rita Ribeiro e Baltasar Marçal.Para 2024, o Teatro da Trindade coproduz, com a Produções Teatrais Próspero, uma nova encenação da primeira peça do dramaturgo irlandês Martin McDonagh, A rainha da beleza de Leenane, agora com encenação de Sandra Faleiro a partir de 15 de fevereiro e até 31 de março.A nova temporada do Teatro Trindade vai acolher ainda duas estreias e uma reposição.Do dramaturgo Edward Albee será apresentada a peça A senhora de Dubuque, com encenação de Álvaro Correia e estreia para 29 de fevereiro (em cena até 21 de abril), e da autora britânica Cordelia O'Neill é encenada a peça Se acreditares muito, de 16 de maio a 30 de junho, encenada por Flávio Gil e interpretada por Diogo Martins e Sara Barradas.Depois de uma temporada de dois meses com mais de 18.000 espectadores, o Trindade vai repor a peça Noite de Reis, de Shakespeare, a partir de maio de 2024, encenada por Ricardo Neves-Neves. Poderá ser vista, mais especificamente, de 2 de maio a 21 de julho do próximo ano. Já O Diário de Anne Frank, outra peça previamente apresentada no Teatro da Trindade, poderá ser vista este ano de 26 de julho a 8 de outubro no Teatro Maria Matos, também em Lisboa.O Teatro da Trindade, por sua vez, voltará a acolher o ciclo de música Mundos, tendo anunciado apenas três concertos para este ano: Música galega com Xabier Díaz e as Adufeiras de Salitre (26 de setembro), o projeto luso-brasileiro Aiê, com Edgar Valente e Luiz Gabriel Lopes (24 de outubro) e a cantora curda Aynur (28 de novembro).O Teatro da Trindade é um equipamento cultural da Fundação INATEL e tem direção artística de Diogo Infante desde 2017.