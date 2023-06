Luís Aleluia, o ator que via nos papéis dramáticos o seu "maior desafio"

O ator Luís Aleluia, que morreu na sexta-feira aos 63 anos, somava uma carreira de quatro décadas, marcada por papéis de comédia, sobretudo nos palcos e na televisão, mas via no drama o seu "maior desafio".



O cabo Júlio Gameiro, personagem que assumiu em mais de 600 episódios de Bem-vindos a Beirais, da RTP, permitiu perceber as muitas facetas do ator, que nunca deixou de ser o Menino Tonecas, mas o seu trabalho é extenso, atravessa todos os géneros, do teatro de revista ao teatro de Tchekhov.





Luís Filipe Aleluia da Costa nasceu em Setúbal a 23 de fevereiro de 1960, numa família separada e pobre, o que o levou à Casa do Gaiato, na terra natal, onde viveu durante sete anos, e onde aprendeu os "valores que ficam para a vida", como disse em entrevista a Manuel Luís Goucha, na TVI, em 2021, quando completava 40 anos de carreira: lealdade, fraternidade, cumplicidade, "o valor do trabalho, o respeito pela liberdade do outro".O gosto pelo palco teve origem na infância, nos anos de 1960-1970, com as galas da Casa do Gaiato e atuações em diferentes grupos amadores, seguindo-se a profissionalização, na viragem para a década de 1980, no Teatro de Animação de Setúbal (TAS).O maior sucesso vem de 1996, quando recuperou As Lições do Tonecas, com o ator José Morais e Castro, na RTP, e transformou o antigo programa de rádio das décadas de 1930-1940, de José de Oliveira Cosme, numa produção de quatro temporadas e 50 episódios. As Lições do Tonecas multiplicaram-se ainda por espetáculos levados às comunidades portuguesas, em todo o mundo, e deram origem a especiais como O Natal do Toneacas, As Férias de Tonecas e Tonecas Regressa às Aulas.Na altura, Luís Aleluia já levava perto de 20 anos de carreira, entre palcos e televisão.A base de dados do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa tem na revista Há, mas são verdes!, o registo mais antigo da sua presença em palco. Foi em 1982, no Teatro Variedades, em Lisboa.No ano seguinte, entrou para o elenco do Teatro Maria Vitória, afirmando-se em Quem me acaba o resto?, num percurso que se estenderia de espetáculos como O Bem Tramado a Vamos contar mentiras, este já de 2011, no Teatro Villaret, passando por O Vison Voador e Por favor, matem a minha mulher, em palco e na televisão.Ao longo dos anos, entre muitas outras produções, atuou em Piaf!, no Casino Estoril, em A Curva da Felicidade, de Eduardo Galán e Pedro Gómez, no Centro Dramático de Oeiras, e em Partitura Inacabada, sobre "Platonov", de Anton Tchekóv, no Teatro da Trindade.Numa entrevista ao Correio da Manhã, em 2013, confessou que o seu "maior desafio" não era o humor, "mas o drama".Entrou em séries como Os Homens de Segurança, Sétimo Direito e O Cacilheiro do Amor, e em produções como Alves dos Reis e O Processo dos Távoras.Telenovelas como Passerelle, Na Paz dos Anjos e Filha do Mar colocaram-no no horário nobre das diferentes televisões, assim como sketches de comédia que levou a Os Malucos do Riso, na SIC, Não és homem, não és nada e Os Donos Disto Tudo, na RTP, ou a programas como Praça da Alegria e Portugal no Coração.A atividade mais recente do ator foi anunciada pela produção de Festa é Festa, da TVI, com a gravação de cenas ainda inéditas para a novela.No passado dia 12, Luís Aleluia desfilou com a Marcha do Bairro Alto, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e foi padrinho da Marcha Infantil da Misericórdia, como dá conta esta junta de freguesia.Na página oficial do ator, na rede social Instagram, a sua mais recente mensagem, cortada pela fotografia, é recuperada por amigos: "Memória de nós são pedaços da gente que se colam no coração dos outros."Do dia 26 de maio, vem outra publicação, com o ator à entrada do Teatro Villaret, ao lado do lema de Raul Solnado que também fez seu: "Façam o favor de ser felizes."