Teatro. O que ver nos palcos esta semana

De Lisboa a Aveiro e ao Algarve, não faltam propostas para ver em palco esta semana. Destacamos três noivdades: um festival e duas novas peças que se estreiam por estes dias.



C., Celeste e a Primeira Virtude





A peça C., Celeste e a Primeira Virtude vai estar em cena no Teatro São Luiz, de 11 a 22 de abril. O espetáculo pretende contribuir para um debate sobre a liberdade, o papel da arte e do poder e vários "ismos": machismo, racismo, fascismo e "outras manifestações do medo".Foi criada e encenada por Beatriz Batarda, que se junta novamente a Rita Cabaço, depois de terem trabalhado em conjunto no espetáculo Outra Bizarra Salada, com Bruno Nogueira . A encenadora, que também estará em palco, protagonizou também o filme Great Yarmouth: Provisional Figures, de Marco Martins, que chegou aos cinemas em março.C., Celeste e a Primeira VirtudeLisboa • De 11 a 22 de abril3.ª a sáb. • 19h30€12O Saxofone que Falava descreve o dia a dia de uma jovem saxofonista perseguida pela sua sombra, que fala com ela através do saxofone. A realidade e a fantasia misturam-se nesta peça de teatro multimédia, numa troca constante entre os sonhos e o real, o exterior e o interior, a sanidade e a loucura.Criado e encenado por Gerson Batista, este drama psicológico, interpretado por Carla Costeira, Irina Luz e pelo próprio autor, aborda temas como a música, o amor, a resistência e os sonhos, enquanto explora os extremos da psique humana e as infinitas possibilidades associadas à vida de um artista. Vai estar em cena no Teatro Aveirense, em Aveiro, a 6 de abril.O Saxofone Que FalavaAveiro6 de abril • 21h30€5A 11.ª edição do Festival Verão Azul acontece, de 6 a 9 de Abril, em Lagos, e de 13 a 16 de abril, em Loulé. Talvez seja curto dizer que a programação pensada por Ana Borralho, João Galante e o coreógrafo e artista visual Daniel Matos é ampla: inclui teatro, concertos, performances, quatro sessões de cinema, uma exposição, dança, poesia, duas conversas e o lançamento de uma publicação.A 6 de abril, às 18h30, o Centro Cultural de Lagos recebe o multipremiado espetáculo Drink Rum With Expats, do grupo Sh!T Theatre (€7). No mesmo dia, as artistas Tami T e Odete sobem a palco, no LAC - Laboratório de Atividades Criativas, em Lagos, às 23h30 (€7).Festival Verão AzulAlgarveDe 6 a 16 de abril • Vários horários€12 (bilhete diário)