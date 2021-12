“Um restaurante para quem gosta de comer” que toca o céu (da gastronomia)

É um dos restaurantes mais altos da cidade e continua a fazer questão de elevar a gastronomia nacional, ao comando do chef executivo Filipe Carvalho. Fomos conhecer a nova carta do Fifty Seconds by Martin Berasategui, em Lisboa.

São 120 metros de altura percorridos em exatamente 50 segundos. No Fifty Seconds by Martin Berasategui, localizado no topo da Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa, a experiência começa precisamente no rés-do-chão quando entramos no elevador envidraçado que nos levará às alturas em menos de um minuto.