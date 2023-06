Lisboa tem Vinhos a Descobrir a 1 e 2 de julho

No fim de semana, a feira e mercado de vinhos instala-se na Cordoaria Nacional com mais de trinta expositores.

Decorre nos dias 1 e 2 de julho, sexta e sábado, a edição de verão da Vinhos a Descobrir, marca de mostra de vinhos que reúne mais de 30 expositores para amostras, provas comentadas, petiscos e música ambiente.



Ao contrário do habitual, a Vinhos a Descobrir promove ainda um mercado de vinhos no local, onde serão expostos e vendidos vinhos de todo o País, de produtores como António Maçanita, Brejinho da Costa, Almeida Garrett, Casttêdo Valley, Elite Vinhos, Fragulho ou Quinta do Vale Mourisco.





Com especial foco em produtores pequenos e independentes, o mercado conta com diversas novidades em feiras lisboetas: Casa de Compostela, Dardas - Quinta das Valinhas, Quinta de Miramontes e Valley Co., bem como a Cão Vadio, que se estreia na mostra em feiras. As provas comentadas são de entrada gratuita, mediante a disponibilidade de lugares.Fora do domínio dos vinhos, há ainda uma exposição de produtos regionais que inclui os azeites da Fonte da Bica e os brigadeiros da BRCacau, bem como a Citroo Foods, Empadaria Alentejana e o restaurante A Cachorra.A mostra decorra nas Salas dos Barcos da Cordoaria Nacional, no sábado entre as 12h30 e as 20h30 e no domingo das 11h às 19h. Os bilhetes diários têm o custo de €11 até às 16h de sexta, passando depois a custar €13.