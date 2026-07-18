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Laurentina Pedroso: "Proteger os animais também faz parte de uma resposta eficaz às catástrofes"

Raquel Lito
Raquel Lito 08:05
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Em época de incêndios é importante planear uma evacuação segura. O fogo pode estar a quilómetros, mas basta uma mudança de vento para destruir uma quinta. A Provedora Nacional do Animal explica como preparar os animais e porque esperar pode custar vidas.

Sempre teve animais de estimação e apoia várias colónias de gatos de rua. Mulher de causas, Laurentina Pedroso cresceu em contacto com a natureza, em Colares (Sintra), e nunca se desviou da vocação: as ciências veterinárias. O currículo fala por si. Em 1992, quando ainda eram poucos os que o faziam, doutorou-se na área. Desde 2004, dirige a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Lusófona de Lisboa; foi bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários durante dois mandatos (2010 e 2015) e, mais recentemente, assumiu o cargo de Provedora Nacional do Animal, em 2021, sendo reconduzida em 2025.

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