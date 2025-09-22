Sábado – Pense por si

Quando o seu gato ronrona é porque lhe quer passar uma mensagem... e nós sabemos qual é!

O ronronar de um gato é bastante reconfortante. Mas sabia que o som vai muito além do relaxamento?

SÁBADO 22 de setembro de 2025 às 13:37
O ronronar é um dos sons mais característicos e enigmáticos do mundo felino. Aquele vibrar suave, muitas vezes associado a momentos de carinho e tranquilidade, continua a intrigar tutores e cientistas. Mas afinal, porque é que os gatos ronronam? Será apenas um sinal de relaxamento, ou terá também funções mais profundas, como comunicação e até benefícios terapêuticos?

Tópicos Empresas Crime lei e justiça Futebol Humanidade
