Spas, coleiras de milhares de euros e hóteis de cinco estrelas: eles são tratados como verdadeiros reis! O mercado de luxo e exclusivo para o seu pet

China, EUA e Brasil preenchem o pódio de países com maior volume de negócios ligado a este setor.

Esqueça a imagem tradicional do cão na casota no quintal. O mercado global de produtos e serviços para animais de estimação já movimenta cerca de 259 mil milhões de dólares e a previsão aponta para alcançar 427 mil milhões até 2032, de acordo com dados da revista Invoga. A verdade é que, cada vez mais, cães e gatos assumem o estatuto de membros da família e, com isso, as despesas deixam de se limitar ao básico para se transformarem em experiências premium.

