Cada réptil no seu habitat. Siga estas dicas para criar o terrário certo para o seu pet

Descubra como criar um habitat saudável e aconchegante para o seu animal.

SÁBADO 22 de setembro de 2025 às 11:29
Criar um habitat adequado para répteis em cativeiro vai muito além de escolher um aquário de vidro e colocar alguns acessórios. Cada espécie tem necessidades específicas de espaço, temperatura, humidade, luz e substrato, e é muito importante saber diferenciá-las. Nós ajudamos.

