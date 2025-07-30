Sábado – Pense por si

Pets

O verão está aí em todo o seu esplendor e, apesar de ser uma época divertida, os cães podem ser vítimas de terríveis alergias. Saiba como protegê-los

Verão é sinónimo de passeios mais longos e trilhos pela Natureza. Mas não se esqueça: é nesta época que, devido ao contacto com outros animais e plantas, as alergias podem atingir o seu amigo canino!

Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
Apesar do verão ser uma época divertida, os cães podem ser vítimas de terríveis alergias. Saiba como protegê-los
SÁBADO 30 de julho de 2025 às 08:42
DR

Apesar de estarem protegidos por bastante pelo, a pele dos patudo é geralmente bastante sensível. A solução mais imediata é consultar um veterinário para perceber a situação. Mas como saber quando é a altura certa para visitar um especialista?

Leia o artigo na íntegra no site do Pets and Company.

Artigos Relacionados
Tópicos Crime Maus-tratos a animais Férias Cães pets
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

O verão está aí em todo o seu esplendor e, apesar de ser uma época divertida, os cães podem ser vítimas de terríveis alergias. Saiba como protegê-los