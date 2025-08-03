Sábado – Pense por si

Pets

Os cães podem nadar em piscinas com cloro? Saiba aqui a resposta e quais os principais cuidados a ter

A resposta é: pode, mas com algumas precauções importantes.

SÁBADO 03 de agosto de 2025 às 11:21

Com a chegada do calor, é natural querer refrescar o seu patudo e há um plano que todos os tutores adoram: vê-lo a dar mergulhos na piscina. Mas surge logo a dúvida: será seguro para o cão nadar numa piscina tratada com cloro?

Leia o artigo na integra no site da Pets and Company.

