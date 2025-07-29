Está provado cientificamente que ter um animal de estimação abranda o envelhecimento do cérebro. Do que está à espera?

Esta notícia é o que todos os pet lovers esperam por ouvir: é real, ter um cão ou um gato abranda o declínio cognitivo. Explicamos-lhe como é que tudo acontece.

Um estudo publicado na ‘Scientific Reports’ concluiu que a interação social e a estimulação mental proporcionada pela posse de um animal de estimação são cruciais para a estimulação e renovação das células cerebrais!

A investigação analisou dados de adultos com mais de 50 anos e concluiu que aqueles que viviam com cães ou gatos apresentavam um declínio cognitivo mais lento, sobretudo em aspetos como a memória e a fluência verbal. Ou seja, manter um companheiro de quatro patas por perto pode mesmo ajudar a preservar certas capacidades mentais com o passar dos anos!

Leia o artigo na íntegra no side do Pets and Company.