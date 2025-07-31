Sábado – Pense por si

Sente que o seu amigo de quatro patas anda muito ansioso? Ajudamo-lo a perceber o que se passa e como alterar esse comportamento

Sendo cão ou gato, os sintomas de ansiedade são geralmente semelhantes. Estes são alguns sinais de que o seu amigo anda stressado e o que deve fazer.

31 de julho de 2025
DR

Ter um animal de estimação em casa é, sem dúvida, das melhores sensações que podemos ter! É um companheiro para a vida, que está presente nos momentos bons e menos bons. O mesmo deve acontecer no sentido inverso: enquanto dono, deve estar atento ao seu patudo e apoiá-lo em fases mais frágeis. Tem sentido o seu pet mais ansioso ultimamente? Vamos ajudá-lo a perceber os sinais e a mudar esta sensação no seu amigo!

Leia o artigo na íntegra no site do Pets and Company.

Tópicos animais cães gatos ansiedade stress
